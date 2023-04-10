"Изучаем, как это произошло": в Пентагоне и Белом доме подтвердили утечку секретных данных

Как утверждает советник по нацбезопасности администрации президента США Джон Кирби, по состоянию на сейчас Белый дом не может сказать, был ли ликвидирован выток конфиденциальной информации.

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В Министерстве обороны США подтвердили утечку секретных данных. Об этом 10 апреля сообщает CNN.

"Пентагон все еще работает над определением масштабов утечки секретной информации, которая произошла в последние недели", — прокомментировал ситуацию представителям СМИ помощник министра обороны США по связям с общественностью Крис Мигер.

По его словам, профильное министерство работает круглосуточно, чтобы изучить объем и масштабы распространения информации.

"Мы все еще изучаем, как это произошло, а также масштаб проблемы. Были предприняты шаги, чтобы более внимательно изучить, как и кому распространяется этот тип информации", — уточнил помощник министра обороны США.

Кроме того Крис Мигер сообщил о том, что глава Пентагона Ллойд Остин узнал об утечке информации в четверг, 6 апреля

Заметим, что по информации, которая стала доступна CNN, секретная информация, ставшая общедоступной, касалась также боевых действий в Украине. В том числе и контрнаступления, которое готовят Вооруженные силы Украины.

Утечка секретных данных: что об этом говорят в Белом доме

В понедельник, 10 апреля, советник по нацбезопасности администрации президента США Джон Кирби подтвердил утечку секретной информации в профильном министерстве.

"Мы пока не можем сказать, купирована ли утечка секретных материалов Пентагона или возможна публикация каких-то еще таких данных", — уточнил он.

Кирби также добавил, что эта информация не имеет отношения к открытому доступу. Ей нечего делать на первых страницах газет или на телевидении.

Как утечка информации в Пентагоне повлияет на Украину

Джон Кирби в своем выступлении во время брифинга 10 апреля также коснулся вопроса, как обнародование секретных данных Минобороны США могут отразиться на Украине.

По его словом, это не повлияет на планы помощи Киеву. Вашингтон будет оказывать материальную и техническую поддержку столько, сколько потребуется.

"Что касается вашего вопроса насчет того, повлияла ли данная утечка на наши планы оказывать помощь Украине, то ответ отрицательный. Она будет продолжаться столько, сколько потребуется", — сказал советник по нацбезопасности администрации президента США .

Напомним, в США расследуют утечку секретных данных Пентагона. Фокус разбирался, повлияет ли "слив" на украинское контрнаступление, а также, как попали в сеть около 100 документов Минобороны США.

Мы также информировали о том, что в ВСУ изменили планы будущего контрнаступления из-за утечки секретных данных НАТО. Факт раскрытия сильно обеспокоил американских чиновников, которые теперь опасаются поставить под угрозу конфиденциальные источники информации и важные международные отношения.