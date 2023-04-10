"Вивчаємо, як це сталося": у Пентагоні та Білому домі підтвердили витік секретних даних

Як стверджує радник з нацбезпеки адміністрації президента США Джон Кірбі, станом на зараз Білий дім не може сказати, чи було ліквідовано виток конфіденційної інформації.

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У Міністерстві оборони США підтвердили витік секретних даних. Про це 10 квітня повідомляє CNN.

"Пентагон все ще працює над визначенням масштабів витоку секретної інформації, який стався останніми тижнями", — прокоментував ситуацію представникам ЗМІ помічник міністра оборони США у зв'язках із громадськістю Кріс Мігер.

За його словами, профільне міністерство працює цілодобово, щоб вивчити обсяг та масштаби розповсюдження інформації.

"Ми все ще вивчаємо, як це сталося, а також масштаб проблеми. Було зроблено кроки, щоб уважніше вивчити, як і кому поширюється цей тип інформації", — уточнив помічник міністра оборони США.

Крім того, Кріс Мігер повідомив про те, що глава Пентагону Ллойд Остін дізнався про витік інформації в четвер, 6 квітня.

Зауважимо, що за інформацією, яка стала доступною CNN, секретна інформація, що стала загальнодоступною, стосувалася також бойових дій в Україні. У тому числі й контрнаступу, який готують Збройні сили України.

Витік секретних даних: що про це говорять у Білому домі

У понеділок, 10 квітня, радник із нацбезпеки адміністрації президента США Джон Кірбі підтвердив витік секретної інформації у профільному міністерстві.

"Ми поки не можемо сказати, чи вдалося зупинити витік секретних матеріалів Пентагону чи можливо буде публікація якихось ще таких даних", — уточнив він.

Кірбі також додав, що ця інформація не має відношення до відкритого доступу. Їй нема чого робити на перших сторінках газет або на телебаченні.

Як витік інформації у Пентагоні вплине на Україну

Джон Кірбі у своєму виступі під час брифінгу 10 квітня також торкнувся питання, як оприлюднення секретних даних Міноборони США можуть вплинути на Україну.

За його словами, це не вплине на плани допомоги Києву. Вашингтон надаватиме матеріальну та технічну підтримку стільки, скільки потрібно.

"Що стосується вашого питання щодо того, чи вплинув цей витік на наші плани надавати допомогу Україні, то відповідь негативна. Вона триватиме стільки, скільки буде потрібно", — сказав радник з нацбезпеки адміністрації президента США.

Нагадаємо, у США розслідують витік секретних даних Пентагону. Фокус розбирався, чи вплине "злив" на український контрнаступ, а також, як потрапили до мережі близько 100 документів Міноборони США.

Ми також інформували про те, що у ЗСУ змінили плани майбутнього контрнаступу через витік секретних даних НАТО. Факт розкриття дуже стурбував американських чиновників, які тепер побоюються поставити під загрозу конфіденційні джерела інформації та важливі міжнародні відносини.