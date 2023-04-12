"Слив" документов США по Украине мог произойти за пределами Пентагона, — СМИ

По информации журналистов телеканала Fox, некоторые данные были подготовлены ЦРУ и АНБ, а сотрудникам Минобороны нелегко получить к ним доступ. Это значительно сужает количество подозреваемых.

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Источник утечки секретных документов американской разведки может находиться в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) или Агентстве национальной безопасности (АНБ) США. Об этом сообщает телеканал Fox News во вторник, 11 апреля.

По их данным, большинство опубликованных в сети материалов являются закрытыми докладами Пентагона, которые рассылаются в электронном виде на специальные защищенные планшеты. Получателями являются около пяти тысяч человек.

При этом, человек или группа людей, которые это сделали, могут быть причастны к ЦРУ или АНБ, так как часть опубликованных документов США подготавливали их ведомства, а они не включаются в закрытые доклады Минобороны США.

"К этой разведывательной информации нелегко получить доступ сотрудникам Пентагона, и, вероятно, что утечка могла произойти за пределами Пентагона. Эта разведывательная информация также может находиться в Центральном разведывательном управлении и Агентстве национальной безопасности", — говорится в сообщении.

Именно поэтому, по информации журналистов, виновные в публикации секретных документов США могут быть частью одной из разведывательных организаций, что предстоит выяснить в ходе расследования.

Напомним, 7 апреля в сети появились секретные документы, в которых раскрываются вопросы по сотрудничеству США с Украиной, отношениях с Китаем и данные по деятельности на Ближнем Востоке.

11 апреля в Белом доме заявили, что США еще не выяснили, кто причастен к утечке секретных документов по Украине. Сейчас Вашингтон оценивает масштабы утечки и продолжает поиск виновных в этой ситуации.