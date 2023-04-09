Утечка "секретных документов": США лучше знают о деятельности РФ, чем Украины, — NYT

Публикация секретной информации Пентагона свидетельствует о том, что Вашингтон шпионит за союзниками, сообщают журналисты. Также из документов стало известно, что американские спецслужбы глубоко проникли в российские структуры.

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Обнародованные в сети документы Пентагона показывают, насколько глубоко США проникли в российские спецслужбы. Они также демонстрируют способность Вашингтона предупреждать Украину о запланированных ударах и оценить мощь московской военной машины. Об этом пишет The New York Times.

В обнародованных документах говорится о проблемах российской армии в Украине, а также содержатся данные о ежедневных предупреждениях в режиме реального времени для американских спецслужб по поводу времени ударов Москвы и даже ее конкретных целей. Такая развединформация позволила США передать Украине важную информацию о том, как защитить себя.

Источник секретной информации, который пока не установили, раскрывает американскую оценку украинских военных, которые сами находятся в затруднительном положении. В частности, речь идет о якобы нехватке боеприпасов в ВСУ, средствах ПВО и обсуждаются успехи, которых достигли ВС РФ в Бахмуте.

"Отчеты разведки, похоже, указывают на то, что Соединенные Штаты также шпионят за высшим военным и политическим руководством Украины, что является отражением борьбы Вашингтона за получение четкого представления о боевых стратегиях Украины. Новые документы, похоже, показывают, что американское понимание российского планирования остается широким и что Соединенные Штаты могут предупреждать своих союзников о предстоящих операциях Москвы", — пишет NYT.

Согласно секретным материалам в США более ясное представление об операциях ВС РФ в Украине, чем планирование Украины.

Утечка секретной информации Пентагона может навредить Украине

В издании отмечают, что утечка потенциально может нанести реальный ущерб военным усилиям Украины, давая Москве потенциальную возможность перекрыть источники информации, что может повлиять на ситуацию на поле боя в Украине.

Утечка уже осложнила отношения со странами-союзниками, породила сомнения в способности Америки сохранять свои тайны и может повредить дипломатическим связям стран. Обнародованные документы разведки также ясно показывают, что США шпионят не только за Россией, но и ее союзниками.

"Похоже, что этот факт утечки документов стал серьезной проблемой контрразведки. Мы говорим о вещах, которые могут нанести ущерб нашей национальной безопасности и ЦРУ, усилиям ЦРУ в Европе и во всем мире", — сказал конгрессмен Майк Галлахер и член Комитета по разведке Палаты представителей.

Аналитики говорят, что размер секретной информации, вероятно, составляет около 100 страниц. Документы появились в Интернете несколько дней назад, как наспех сделанные фото листов бумаги.

Один высокопоставленный американский чиновник назвал утечку "масштабной разведкой", которая стала еще хуже из-за того, что она показывает России, насколько глубоко сотрудникам американской разведки удалось проникнуть в российский военный аппарат.

В документах обнародовали потери РФ и Украины в войне

Другой высокопоставленный чиновник США сказал, что отследить первоисточник утечки может быть тяжело, поскольку сотни, если не тысячи, военных и других чиновников США имеют допуски, необходимые для получения доступа к документам.

В одном документе сообщается, что ВС РФ понесли в Украине от 189 500 до 223 000 потерь, в том числе до 43 000 убитых в бою. В просочившемся документе говорится о том, что по состоянию на февраль Украина якобы понесла от 124 500 до 131 000 потерь, из них до 17 500 убитых в боях.

Документы показывают, что почти в каждую российскую службу безопасности определенным образом проникли Соединенные Штаты, а украинские чиновники тем временем настаивают, что документы поддельные и преследуют цель посеять недоверие между партнерами Украины.

Некоторые разведывательные доклады сообщают, что Минобороны РФ разрабатывает планы нанесения ракетных ударов по украинским силам по конкретным объектам в Одессе и Николаеве 3 марта, нападение, по мнению спецслужб США, должно было быть направлено на уничтожение места хранения беспилотников, орудий противовоздушной обороны и ликвидацию украинских военных. Осталось неизвестным, позволили ли предупреждения Соединенных Штатов Украине принять меры по смягчению ущерба, нанесенного атаками.

Еще одна запись обсуждает февральский отчет, распространенный Центром управления национальной обороной России о "снижении боеспособности" российских сил на востоке Украины.

Илон Маск отказался удалять документы из соцсетей

По словам аналитиков, некоторые документы после удаления из сети были повторно опубликованы на других платформах социальных медиа, включая 4chan, анонимную доску объявлений.

В субботу фотографии многих документов все еще были доступны в Twitter. Хотя платформа социальных медиа в прошлом могла принять меры по удалению материала, согласно правилам, запрещающим распространение взломанных материалов. Илон Маск, владелец Twitter, отметил в своей публикации в Twitter в четверг, 6 апреля, что он не будет удалять материал.

Напомним, что 7 апреля в сети была опубликована новая порция секретных документов, в которых говорится о секретах национальной безопасности США. Речь идет о сотрудничестве Штатов с Украиной, деятельности на Ближнем Востоке и отношениях с Китаем.

Секретарь СНБО Алексей Данилов пояснил, что информацией о контрнаступлении ВСУ в Украине владеют несколько человек. Данилов отметил, что сроки организации соответствующих мер не объявляются.