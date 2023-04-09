Витік "секретних документів": США краще знають про діяльність РФ, ніж України, — NYT

Публікація секретної інформації Пентагону свідчить про те, що Вашингтон шпигує за союзниками, повідомляють журналісти. Також з документів стало відомо, що американські спецслужби глибоко проникли у російські структури.

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Документи Пентагону, які оприлюднили в мережі, показують, наскільки глибоко США проникли в російські спецслужби. Вони також демонструють здатність Вашингтона попереджати Україну про заплановані удари та надавати оцінку потужності московської військової машини. Про це пише the New York Times.

В оприлюднених документах йдеться про проблеми російської армії в Україні, а також містяться дані про щоденні попередження в режимі реального часу для американських спецслужб щодо часу ударів Москви та навіть її конкретних цілей. Така розвідінформація дозволила США передати Україні важливу інформацію про те, як захистити себе.

Джерело секретної інформації, яке поки не встановили, розкриває американську оцінку українських військових, які самі перебувають у скрутному становищі. Зокрема, йдеться про нібито нестачу боєприпасів у ЗСУ, засобів ППО та обговорюються успіхи, яких досягли ЗС РФ у Бахмуті.

"Звіти розвідки, схоже, вказують на те, що Сполучені Штати також шпигують за вищим військовим і політичним керівництвом України, що є відображенням боротьби Вашингтона за отримання чіткого уявлення про бойові стратегії України. Нові документи, схоже, показують, що американське розуміння російського планування залишається широким і що Сполучені Штати можуть попереджати своїх союзників про майбутні операції Москви", — пише NYT.

Згідно з секретними матеріалами у США є чіткіше уявлення про операції ЗС РФ в Україні, ніж планування України.

Витік секретної інформації Пентагону може нашкодити Україні

У виданні зауважують, що витік потенційно може завдати реальної шкоди військовим зусиллям України, даючи Москві потенційну можливість перекрити джерела інформації, що може вплинути на ситуацію на полі бою в Україні.

Витік уже ускладнив відносини з країнами-союзниками, породив сумніви щодо здатності Америки зберігати свої таємниці та може зашкодити дипломатичним зв'язкам країн. Оприлюднені документи розвідки також ясно показують, що США шпигують не лише за Росією, а й за її союзниками.

"Схоже, що цей факт витоку документів став серйозною проблемою контррозвідки. Ми говоримо про речі, які можуть зашкодити нашій національній безпеці та ЦРУ, зусиллям ЦРУ в Європі та в усьому світі", — сказав конгресмен Майк Галлахер та член Комітету з розвідки Палати представників.

Аналітики кажуть, що розмір таємної інформації, ймовірно, становить близько 100 сторінок. Документи з’явилися в інтернеті кілька днів тому, у вигляді поспіхом зроблених фото аркушів паперу.

Один високопоставлений американський чиновник назвав витік "масштабною розвідкою", яка стала ще гіршою через те, що вона показує Росії, наскільки глибоко співробітникам американської розвідки вдалося проникнути в російський військовий апарат.

В документах оприлюднили втрати РФ та України у війні

Інший високопоставлений чиновник США сказав, що відстежити першоджерело витоку може бути важко, оскільки сотні, якщо не тисячі, військових та інших урядовців США мають допуски, необхідні для отримання доступу до документів.

В одному документі повідомляється, що ЗС РФ зазнали в Україні від 189 500 до 223 000 втрат, зокрема, до 43 000 убитих у бою. У документі йдеться про те, що станом на лютий Україна нібито зазнала від 124 500 до 131 000 втрат, із них до 17 500 убитих у боях.

Документи показують, що майже в кожну російську службу безпеки певним чином проникли Сполучені Штати, а українські чиновники тим часом наполягають, що документи підроблені і мають на меті посіяти недовіру між партнерами України.

Деякі розвідувальні доповіді повідомляють, що Міноборони РФ розробляє плани завдання ракетних ударів по українських силах по конкретних об’єктах в Одесі та Миколаєві 3 березня, напад, який, на думку спецслужб США, мав бути спрямований на знищення місця зберігання безпілотників, гармат протиповітряної оборони і ліквідацію українських військових. Залишилося невідомим, чи дозволили попередження Сполучених Штатів Україні вжити заходів для пом’якшення збитків, завданих атаками.

Ще один запис обговорює лютневий звіт, поширений Центром управління національною обороною Росії про "зниження боєздатності" російських сил на сході України.

Ілон Маск відмовився видаляти документи з соцмереж

За словами аналітиків, деякі документи після видалення їх з мережі були повторно опубліковані на інших платформах соціальних медіа, включаючи 4chan, анонімну дошку оголошень.

У суботу фотографії багатьох документів все ще були доступні в Twitter. Хоча платформа соціальних медіа в минулому могла вжити заходів для видалення матеріалу, згідно з правилами, які забороняють розповсюдження зламаних матеріалів. Ілон Маск, власник Twitter, зазначив у своїй публікації в Twitter у четвер, 6 квітня, що він не буде видаляти матеріал.

Нагадаємо, що 7 квітня в мережі було опубліковано нову порцію секретних документів, в яких йдеться про секрети національної безпеки США. Йдеться про співпрацю Штатів з Україною, до діяльності на Близькому Сході та відносин з Китаєм.

Секретар РНБО Олексій Данілов, пояснив, що інформацією про контрнаступ ЗСУ в Україні володіють кілька людей. Данілов зазначив, що терміни організації відповідних заходів не оголошуються.