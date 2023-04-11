США еще не выяснили, кто причастен к утечке секретных документов по Украине, — Белый дом

В администрации утверждают, что президент Джо Байден знает о ситуации со "сливом" документов. Сейчас Вашингтон оценивает масштабы утечки и продолжает поиск виновных в этой ситуации.

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В Белом доме продолжаются проверки на предмет, кто может быть причастен к "сливу" секретных военных документов. Об этом на брифинге, проходившем в понедельник, 10 апреля, заявил координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

По его словам, президент США Джо Байден извещен об инциденте с утечкой, сейчас продолжаются расследования и проверки.

"Президент был проинформирован, его впервые проинформировали в конце прошлой недели, когда мы все узнали, что там есть какие-то документы. Он был проинформирован и поддерживал контакт с представителями национальной безопасности на протяжении всех выходных", — сообщил Кирби.

Также он сообщил, что некоторые из документов точно являются поддельными, но не уточнил о каких именно бумагах идет речь.

"Мы не знаем, что в этих документах, мы не знаем, кто несет ответственность за это, и мы не знаем, есть ли у тех, кто это сделал, больше документов, которые они намерены опубликовать. Мы следим за ситуацией настолько внимательно, насколько это возможно. Но правда в том, что у нас сейчас нет информации", — заявил Кирби.

На данный момент Пентагон продолжает оценивать масштабы утечки секретной информации, которая произошла за последние недели.

Напомним, 7 апреля в сети появились секретные документы, в которых раскрываются вопросы по сотрудничеству США с Украиной, отношениях с Китаем и данные по деятельности на Ближнем Востоке.

В понедельник советник главы ОП Михаил Подоляк сообщил, что утечка документов в Америке не повлияет на планы ВСУ по контрнаступлению и отношения с союзниками.