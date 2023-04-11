США ще не з'ясували, хто причетний до витоку секретних документів щодо України, — Білий дім

В адміністрації стверджують, що президент Джо Байден знає про ситуацію з "витоком" документів. Зараз Вашингтон оцінює масштаби витоку та продовжує пошук винних у цій ситуації.

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У Білому домі тривають перевірки щодо того, хто може бути причетний до "витоку" секретних військових документів. Про це на брифінгу, що проходив у понеділок, 10 квітня, заявив координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

За його словами, президент США Джо Байден був проінформований про інцидент з витоком, зараз тривають розслідування та перевірки.

"Президент був проінформований, його вперше проінформували наприкінці минулого тижня, коли ми всі дізнались, що там є якісь документи. Він був проінформований та підтримував контакт з представниками національної безпеки протягом усіх вихідних", — повідомив Кірбі.

Також він повідомив, що деякі з документів точно є підробленими, але не уточнив про які саме папери йдеться.

"Ми не знаємо, що у цих документах, ми не знаємо, хто несе відповідальність за це, і ми не знаємо, чи є у тих, хто це зробив, більше документів, які вони мають намір опублікувати. Ми стежимо за ситуацією настільки уважно, наскільки це можливо. Але правда в тому, що ми зараз не маємо інформації", — заявив Кірбі.

Зараз Пентагон продовжує оцінювати масштаби витоку секретної інформації, який стався за останні тижні.

Нагадаємо, 7 квітня в мережі з'явились секретні документи, в яких розкриваються питання співпраці США з Україною, відносини з Китаєм та дані щодо діяльності на Близькому Сході.

У понеділок радник голови ОП Михайло Подоляк повідомив, що витік документів в Америці не вплине на плани ЗСУ щодо контрнаступу та відносини з союзниками.