У Зеленського розповіли, як "злив" документів США змінить відносини із союзниками (відео)

За словами радника голови ОП, інцидент не плутає планів ЗСУ, оскільки вони знаходяться на плані розробки і оперативно-тактично відпрацьовуються.

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Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що витік секретних документів щодо контрнаступу ЗСУ не повинен підірвати відносини з союзниками. Про це він заявив в ефірі телемарафону 10 квітня.

За його словами, контрнаступ українських захисників перебуває на стадії розробки, тому робити якісь висновки вкрай дивно. Усі результати української боротьби можна буде побачити на полі бою вже незабаром. Це в жодному разі не вплине на відносини України із західними союзниками.

"Це не плутає жодних планів, тому що вони розробляються, вони ще оперативно-тактично відпрацьовуються", — каже Михайло Подоляк.

А те, що в мережі називається "секретними документами", насправді є не більш ніж аналітичною оцінкою того, як потрібно ставитися до проблематики конфлікту, що виник. А про нестачу озброєння, яку західні партнери виділяють ЗСУ, українська сторона говорить публічно, і це ні для кого не є секретом.

Злив секретних документів Пентагону про контрнаступ ЗСУ: що відомо

7 квітня видання The New York Times опублікувало матеріал, в якому йшлося, що в мережу "злили" документи США, які могли бути пов'язані з контрнаступом ЗСУ.

При цьому в них немає конкретних дат чи планів українських захисників, хоч це й могло дати безліч підказок російському військовому командуванню.

Наступного дня, 8 квітня в мережі з'явилася нова партія документів, в яких йдеться вже не лише про Україну, а й про діяльність США в Індо-Тихоокеанському регіоні, на Близькому Сході, дії боротьби з тероризмом та суперництво з Китаєм.

Нагадаємо, 9 квітня Bellingcat писали, що документи про контрнаступ ЗСУ у січні потрапили на Discord-сервери геймерів. Канали з секретними даними НАТО були створені для комп'ютерної гри Minecraft. Під час суперечки про ігрові карти та перебіг великої війни в Україні один із геймерів відправив 10 "таємних" файлів.