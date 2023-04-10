У Зеленского рассказали, как "слив" документов США изменит отношения с союзниками (видео)

По словам советника главы ОП, случившийся инцидент не путает планов ВСУ, так как они находятся на плане разработки и оперативно-тактически отрабатываются.

Related video

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что утечка секретных документов по контрнаступлению ВСУ не должна подорвать отношения с союзниками. Об этом он заявил в эфире телемарафона 10 апреля.

По его словам, контрнаступление украинских защитников находится все еще на стадии разработки, поэтому делать какие-то выводы крайне странно. Все результаты украинской борьбы можно будет увидеть на поле боя уже очень скоро. Это ни в коем случае не отразится на отношениях Украины с западными союзниками.

"Это не путает никакие планы, потому что они разрабатываются, они еще оперативно-тактически отрабатываются", — говорит Михаил Подоляк.

А то, что в сети называется "секретными документами", на самом деле является не более, чем аналитической оценкой того, как нужно относиться к проблематике конфликта, который возник. А о нехватке вооружения, которое западные партнеры выделяют ВСУ, украинская сторона говорит публично и это ни для кого не секрет.

Слив секретных документов Пентагона о контрнаступлении ВСУ: что известно

7 апреля издание The New York Times опубликовало материал, в котором говорилось, что в сеть утекли документы США, которые могли быть связаны с контрнаступлением ВСУ.

При этом, в них нет конкретных дат или планов украинских защитников, хоть это и могло дать множество подсказок российскому военному командованию.

На следующий день, 8 апреля в сети появилась новая партия документов, в которых говорится уже не только об Украине, но и о деятельности США в Индо-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, действиях по борьбе с терроризмом и соперничестве с Китаем.

Напомним, 9 апреля Bellingcat писали, что документы о контрнаступлении ВСУ в январе попали на Discord-серверы геймеров. Каналы с "секретными данными НАТО" были созданы для компьютерной игры Minecraft. Во время спора об игровых картах и ходе большой войны в Украине один из геймеров отправил 10 "тайных" файлов.