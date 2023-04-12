"Злив" документів США щодо України міг статися за межами Пентагону, — ЗМІ

За інформацією журналістів телеканалу Fox, деякі дані були підготовлені ЦРУ та АНБ, а співробітникам Міноборони нелегко отримати доступ до них. Це значно звужує кількість підозрюваних.

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Джерело витоку секретних документів американської розвідки може перебувати у Центральному розвідувальному управлінні (ЦРУ) або Агентстві національної безпеки (АНБ) США. Про це повідомляє телеканал Fox News у вівторок, 11 квітня.

За їхніми даними, більшість опублікованих у мережі матеріалів є закритими доповідями Пентагону, які надсилаються в електронному вигляді на спеціальні захищені планшети. Одержувачами є близько п'яти тисяч людей.

При цьому, людина або група людей, які це зробили, можуть бути причетними до ЦРУ або АНБ, оскільки частина опублікованих документів США готували їх відомства, а вони не включаються до закритих доповідей Міноборони США.

"До цієї розвідувальної інформації нелегко отримати доступ співробітникам Пентагону, і, ймовірно, що витік міг статися за межами Пентагону. Ця розвідувальна інформація також може перебувати в Центральному розвідувальному управлінні та Агентстві національної безпеки", — йдеться у повідомленні.

Саме тому, за інформацією журналістів, винні в публікації секретних документів США можуть бути частиною однієї з розвідувальних організацій, що слід з'ясувати під час розслідування.

Нагадаємо, 7 квітня в мережі з'явилися секретні документи, в яких розкриваються питання співпраці США з Україною, відносини з Китаєм та дані щодо діяльності на Близькому Сході.

11 квітня у Білому домі заявили, що США ще не з'ясували, хто причетний до витоку секретних документів щодо України. Зараз Вашингтон оцінює масштаби витоку та продовжує пошук винних у цій ситуації.