"Суміш правдивої й неправдивої інформації": Резніков висловився щодо зливу секретних даних
Уся правдива інформація з опублікованих документів, за словами міністра оборони України, вже не актуальна. Він впевнений, що "злив" — це інформаційна операція РФ.
Оприлюднені секретні документи Пентагону містили неправдиву інформацію та вже є не актуальними. Про це заявив під час виступу у Мадриді міністр оборони України Олексій Резніков, передає Sky News.
Резніков назвав оприлюднені дані "сумішшю правдивої та неправдивої інформації". Він запевнив, що будь-яка правдива інформація з документів вже не актуальна.
Міністр назвав "злив" даних інформаційною операцією Росії та її союзників.
Нагадаємо, політолог Олег Лісний у коментарі для Фокуса назвав мету винних в оприлюдненні даних. За його словами, інформаційний витік може бути вигідним проросійським силам у США.
Вчора, 11 квітня, під час пресконференції міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що у Пентагоні щодня відбуваються наради щодо витоку документів. За його словами, американські посадовці ставляться до інциденту серйозно.
Також 11 квітня журналісти повідомили, що у Міністерстві оборони США звузили коло осіб, що мають доступ до інформації подібного змісту.
Сьогодні, 12 квітня, журналісти передали коментар прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова щодо опублікованих документів. За його словами, у Кремлі знали про участь західних сил у бойових діях на території України ще до публікації даних.