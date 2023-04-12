"Суміш правдивої й неправдивої інформації": Резніков висловився щодо зливу секретних даних

Уся правдива інформація з опублікованих документів, за словами міністра оборони України, вже не актуальна. Він впевнений, що "злив" — це інформаційна операція РФ.

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Оприлюднені секретні документи Пентагону містили неправдиву інформацію та вже є не актуальними. Про це заявив під час виступу у Мадриді міністр оборони України Олексій Резніков, передає Sky News.

Резніков назвав оприлюднені дані "сумішшю правдивої та неправдивої інформації". Він запевнив, що будь-яка правдива інформація з документів вже не актуальна.

Міністр назвав "злив" даних інформаційною операцією Росії та її союзників.

Нагадаємо, політолог Олег Лісний у коментарі для Фокуса назвав мету винних в оприлюдненні даних. За його словами, інформаційний витік може бути вигідним проросійським силам у США.

Вчора, 11 квітня, під час пресконференції міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що у Пентагоні щодня відбуваються наради щодо витоку документів. За його словами, американські посадовці ставляться до інциденту серйозно.

Також 11 квітня журналісти повідомили, що у Міністерстві оборони США звузили коло осіб, що мають доступ до інформації подібного змісту.

Сьогодні, 12 квітня, журналісти передали коментар прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова щодо опублікованих документів. За його словами, у Кремлі знали про участь західних сил у бойових діях на території України ще до публікації даних.