Росія знала, що західний спецназ діяв в Україні до витоку, — Пєсков

У "злитій" публікації стверджується, що 50 бійців із британських спецвійськ діють в Україні. Але у Міноборони Великобританії відзначили "серйозний рівень неточності" опублікованої інформації.

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У Кремлі заявили, що мали в своєму розпорядженні інформацію про те, що західні сили, у тому числі з Великобританії, брали участь у військових діях в Україні ще до інформаційного витоку секретних документів Пентагону. Таку заяву зробив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков, передає Sky News.

"Як і інші, ми не знаємо ступеня справжності цих документів", — сказав Пєсков. Він додав, що Москві було відомо, що багато інструкторів та військовослужбовців, у тому числі з Великобританії, беруть участь у бойових діях в Україні.

За словами Пєскова, Кремль мав цю інформацію задовго до того, як документи з'явилися в мережі.

Міноборони Великобританії напередодні наголосило на "серйозному рівні неточності" в опублікованих даних, в яких стверджується, що британський спецназ нібито діяв в Україні.

Документ, у якому це повідомляється, з'явився у мережі 1 березня 2023 року. Стверджується, що на той час в Україні нібито були бійці військ спеціального призначення з таких країн: США (14 осіб), Великобританія (50 осіб), Франція (15 осіб), Латвія (17 осіб) та Нідерланди (1).

У публікаціях немає відомостей про те, де саме знаходяться ці військовослужбовці та чим вони займаються.

Нагадаємо, що експерт назвав три цілі зловмисників, які злили секретні дані Пентагону щодо України. За словами політолога Олега Лісного, секретні дані було оприлюднено з метою дискредитації Міноборони США та американської розвідки. А російські спецслужби були б показані у вигіднішому світлі.

Експерт Іван Ступак, у свою чергу, вважає, що шпигунство США за Україною зараз стало нормою. За його словами, здійснюється це не для того, щоб нашкодити офіційному Києву, а скоригувати стратегію українського керівництва.