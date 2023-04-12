Россия знала, что западный спецназ действовал в Украине и до утечки, — Песков

В "слитой" публикации утверждается, что 50 бойцов из британских спецвойск действуют в Украине. Но в Минобороны Великобритании отметили "серьезный уровень неточности" опубликованной информации.

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В Кремле заявили, что располагали информацией о том, что западные силы, в том числе из Великобритании, принимали участие в военных действиях в Украине еще до информационной утечки секретных документов Пентагона. Твое заявление сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает Sky News.

"Как и другие, мы не знаем степени подлинности этих документов", — сказал Песков. Он добавил, что Москве было известно, что многие инструкторы и военнослужащие, в том числе из Великобритании, участвуют в боевых действиях в Украине.

По словам Пескова, Кремль располагал этой информацией задолго до того, как документы появились в сети.

Минобороны Великобритании накануне отметило "серьезный уровень неточности" в опубликованных данных, в которых утверждается, что британский спецназ якобы действовал в Украине.

Документ, в котором это сообщается, появился в сети 1 марта 2023 года. Утверждается, что в то время в Украине якобы находились бойцы войск специального назначения из таких стран: США (14 человек), Великобритания (50 человек), Франция (15 человек), Латвия (17 человек) и Нидерланды (1).

В публикациях нет сведений о том, где именно находятся эти военнослужащие и чем они занимаются.

Напомним, что эксперт назвал три цели злоумышленников, сливших секретные данные Пентагона по Украине. По словам политолога Олега Лисного, секретные данные были обнародованы с целью дискредитации Минобороны США и американской разведки. А российские спецслужбы были бы показаны в более выгодном свете.

Эксперт Иван Ступак, в свою очередь, считает, что шпионаж США за Украиной сейчас стал нормой. По его словам, осуществляется это не с тем, чтобы навредить официальному Киеву, а скорректировать стратегию украинского руководства.