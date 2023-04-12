Слив секретных данных Пентагона по Украине: эксперт назвал три цели злоумышленников

Политолог Олег Лисный считает, что секретные данные обнародовали для того, чтобы дискредитировать Минобороны США, американскую разведку и показать в выгодном свете российские разведслужбы.

Related video

Организаторы сделки по обнародованию секретных документов Минобороны США достигли нескольких основных целей. Именно такие выводы напрашиваются, пока не известны первые результаты официального расследования в США. Об этом в комментарии Фокусу для материала "Шпионские страсти. Как слив секретных документов по Украине повлияет на контрнаступление и отношения с США" сказал политолог Олег Лисный.

Олег Лисный отметил, что, цель тех, кто обнародовал ведомственные секреты, в первую очередь, состояла в том, чтобы дискредитировать Минобороны США, американское разведсообщество и показать в выгодном свете российские разведслужбы. Во-вторых, и главных, стояла задача разрушить доверительные отношения между Киевом и Вашингтоном, поскольку это то, от чего многое зависит в этой войне.

Кроме того, существует версия: информационная утечка может быть выгодна пророссийским силам в США. Но даже если так, то это было осуществлено в коллаборации с российскими спецслужбами. То есть одним выгодным политическая огласка внутри США, а другим — внешняя.

По мнению эксперта, информация искажается в начале. Например, о количестве погибших с той и другой стороны выгодным для России способом.

"Наши представители ГУР МО говорят, что в открытых источниках можно собрать много информации, подобрать терминологию, внешний вид, определенные признаки секретности, а затем выдать эти данные за военные", — добавляет Лисный.

Напомним, накануне в сети оказались снимки с якобы засекреченной информацией Пентагона, а также другими данными американской разведки.

По выложенным материалам The Washington Post опубликовало заметку о том, что в США сомневаются, окажется ли украинское контрнаступление успешным и даст ли Киеву значительное преимущество.

Ранее Фокус сообщал, что из утекших в сеть документов также следует, что Египет планировал секретные поставки ракет Москве для военной кампании в Украине, такие данные также опубликовало WP.