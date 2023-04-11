"Не дотянут": в США сомневаются, что контрнаступление принесет Украине большие успехи, — WP

По данным журналистов, проблемы с накоплением войск и боеприпасов якобы могут привести к тому, что Силы обороны не смогут добиться первоначальных целей военно-политического руководства Украины.

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В Соединенных Штатах считают, что планируемое контрнаступление Сил обороны Украины приведет "к скромным территориальным приобретениям". Об этом пишет американская газета The Washington Post в своем материале, опубликованном 10 апреля.

По данным журналистов, проблемы Украины с накоплением войск, боеприпасов и оборудования якобы могут привести к тому, что ее вооруженные силы "не дотянут" до первоначальных целей Киева в ожидаемом контрнаступлении этой весной. К такому выводу американское СМИ пришло, изучив оценки американской разведки, содержащимся в растущей утечке секретных документов, раскрывающих опасения Вашингтона относительно состояния войны.

Помеченная грифом "совершенно секретно", мрачная оценка от начала февраля предупреждает о значительных "недостатках в формировании и поддержании сил" и о вероятности того, что такая операция приведет лишь к "скромным территориальным приобретениям".

"Это заметный отход от публичных заявлений администрации Байдена о жизнеспособности вооруженных сил Украины, и, вероятно, это ободрит критиков, которые считают, что Соединенные Штаты и НАТО должны сделать больше, чтобы добиться урегулирования конфликта путем переговоров", — пишут американские журналисты.

Утечка данных якобы показала, где американские чиновники обнаружили критические недостатки в противовоздушной обороне Украины и доступе к боеприпасам. Многие из этих оценок относятся к февралю и марту.

Документ, прогнозирующий лишь скромный успех предстоящего контрнаступления Украины, указывает на то, что стратегия Киева направлена на возвращение оспариваемых территорий на востоке и продвижение на юг в попытке разорвать сухопутный мост России в оккупированный Крым, который Кремль использует как маршрут снабжения своих сил внутри Украины.

"Мощь укоренившейся российской обороны в сочетании с "сохраняющимися недостатками Украины в подготовке и снабжении боеприпасами, вероятно, затруднит продвижение и усугубит потери в ходе наступления", — цитирует американское издание "слитый" документ разведки США.

По данным WP, американские чиновники заявили, что "перспективы скромных результатов весеннего наступления" были подкреплены в секретной оценке Национального совета по разведке. По словам одного из собеседников, американские чиновники также провели с украинскими военачальниками планшетные учения, чтобы продемонстрировать, как могут развиваться различные сценарии наступления, а также последствия чрезмерного рассредоточения сил. Это может слишком растянуть линии снабжения, что затруднит удержание отвоеванной территории при попытке продвинуться дальше в оккупированные районы. По словам американских чиновников, все стороны ушли от этих бесед с ощущением того, что Украина начинает понимать ограниченность своих возможностей в наступлении и готовится соответствующим образом.

Высокопоставленный украинский чиновник не стал оспаривать содержащиеся в документе откровения и указал на логистические задержки, которые замедлили обещанные поставки западной помощи.

"Это частично правда, но самая критическая часть — это задержка уже обещанных систем, что задерживает обучение вновь сформированных бригад и контрнаступление в целом", — рассказал изданию анонимный чиновник.

Другой высокопоставленный украинский чиновник сказал, что утечка документов вряд ли поставит под угрозу запланированное контрнаступление.

"Все знают, что у нас мало боеприпасов — президент и министр обороны говорят об этом открыто. И всем было очевидно с ноября, что следующее контрнаступление будет сосредоточено на юге, сначала на Мелитополе, а затем на Бердянске. Но точное место мы можем изменить за неделю до этого", — рассказал украинский чиновник.

При этом оккупационные войска России также сталкиваются с серьезными проблемами, включая низкий моральный дух после крупных стратегических просчетов, которые привели к значительным потерям и оставили части ВС РФ плохо оснащенными. Согласно отдельному документу, содержащемуся в американской утечке, российские части на востоке страны находятся в особенно плохом состоянии: разведка выявила некачественную маскировку важных объектов и небрежное хранение боеприпасов.

По словам солдат, украинские подразделения израсходовали исторические запасы артиллерийских боеприпасов и начали нормировать снаряды.

"Артиллеристы, поддерживающие операции в захваченном городе Бахмут, например, говорят, что их устаревшие советские гаубицы менее точны, чем западные орудия, поэтому им приходится стрелять чаще и быстрее изнашивать свое оборудование. Солдаты так же измотаны, и Киев все глубже проникает в население, чтобы мобилизовать дополнительных бойцов, иногда останавливая мужчин на улице, чтобы вручить им призывные документы", — пишут американские журналисты.

Можно ли верить "сливу" данных американской разведки?

Как писал Фокус в материале, где подробно расписана вся наиболее важная информация, известная об утечке данных американской разведки на 10 апреля, ряд расследователей поставили под сомнение достоверность этих данных. В частности, OSINT-группа Molfar нашли доказательства того, что документы могут быть подделкой. Среди доказательств подделки журналисты отметили такие моменты, как грамматические ошибки в документах, "отфотошопленные" изображения, а также неверные форматы написания дат.

Утечка секретных документов США — что известно

10 апреля американское издание The Hill сообщало, что утечка информации из американских военных источников наносит серьезный удар по военным усилиям Украины, создавая угрозу для разведки Киева перед ожидаемым контрнаступлением весной 2023 года. В частности, "слитые" документы содержат информацию о количестве боеприпасов и украинской ПВО.

9 апреля американский телеканал CNN выяснил, что украинское военное командование вынужденно изменило часть военных планов из-за утечки секретных документов о будущем контрнаступлении. При этом Пентагон вынужден сократить поток сверхсекретных документов и усилит за ними контроль.

Также напомним, что 9 апреля расследователи Bellingcat выяснили примерный срок "сливов" документов Пентагона. Некоторые файлы начали появляться в январе 2023 года на Discord-серверах для геймеров.

Напомним, о появлении "секретных военных документов" о планах НАТО по дальнейшей поддержке ВСУ стало известно 7 апреля. В Вашингтоне были уверены, что за этим стоит Кремль.