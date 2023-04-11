"Не дотягнуть": у США сумніваються, що контрнаступ принесе Україні великі успіхи, — WP

За даними журналістів, проблеми з накопиченням військ та боєприпасів нібито можуть призвести до того, що Сили оборони не зможуть досягти початкових цілей військово-політичного керівництва України.

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У Сполучених Штатах вважають, що запланований контрнаступ Сил оборони України призведе "до скромних територіальних придбань". Про це пише американська газета The Washington Post у своєму матеріалі, опублікованому 10 квітня.

За даними журналістів, проблеми України з накопиченням військ, боєприпасів та обладнання нібито можуть призвести до того, що її збройні сили "не дотягнуть" до початкових цілей Києва в очікуваному контрнаступі цієї весни. Такого висновку американське ЗМІ дійшло, вивчивши оцінки американської розвідки, що містяться в витік, що зростає, секретних документів, що розкривають побоювання Вашингтона щодо стану війни.

Позначена грифом "цілком таємно", похмура оцінка від початку лютого попереджає про значні "недоліки у формуванні та підтримці сил" і про ймовірність того, що така операція призведе лише до "скромних територіальних придбань".

"Це помітний відхід від публічних заяв адміністрації Байдена про життєздатність збройних сил України, і, ймовірно, це підбадьорить критиків, які вважають, що Сполучені Штати та НАТО мають зробити більше, щоб досягти врегулювання конфлікту шляхом переговорів", — пишуть американські журналісти.

Витік даних нібито показав, де американські чиновники виявили критичні недоліки в протиповітряній обороні України та доступі до боєприпасів. Багато з цих оцінок належать до лютого та березня.

Документ, який прогнозує лише скромний успіх майбутнього контрнаступу України, вказує на те, що стратегія Києва спрямована на повернення територій, що оспорюються на сході, і просування на південь у спробі розірвати сухопутний міст Росії в окупований Крим, який Кремль використовує як маршрут постачання своїх сил усередині України.

"Могутня російська оборона, що вкорінилася, у поєднанні зі збереженими недоліками України в підготовці та постачанні боєприпасів, ймовірно, ускладнить просування і посилить втрати в ході наступу", — цитує американське видання "злитий" документ розвідки США.

За даними WP, американські чиновники заявили, що "перспективи скромних результатів весняного наступу" були підкріплені у таємній оцінці Національної ради з розвідки. За словами одного зі співрозмовників, американські чиновники також провели з українськими воєначальниками планшетні навчання, щоб продемонструвати, як можуть розвиватись різні сценарії наступу, а також наслідки надмірного розосередження сил. Це може надто розтягнути лінії постачання, що ускладнить утримання відвойованої території, намагаючись просунутися далі в окуповані райони. За словами американських чиновників, усі сторони пішли від цих розмов з відчуттям того, що Україна починає розуміти обмеженість своїх можливостей у наступі та готується відповідним чином.

Високопоставлений український чиновник не став оскаржувати одкровення, що містяться в документі, і вказав на логістичні затримки, які сповільнили обіцяні постачання західної допомоги.

"Це частково правда, але найкритичніша частина — це затримка вже обіцяних систем, що затримує навчання новосформованих бригад і контрнаступ загалом", — розповів анонімний чиновник.

Інший високопосадовець сказав, що витік документів навряд чи поставить під загрозу запланований контрнаступ.

"Усі знають, що у нас мало боєприпасів — президент і міністр оборони говорять про це відкрито. І всім було очевидно з листопада, що наступний контрнаступ буде зосереджений на півдні, спочатку на Мелітополі, а потім на Бердянську. Але точне місце ми можемо змінити за тиждень до цього", — розповів український чиновник.

При цьому окупаційні війська Росії також стикаються із серйозними проблемами, включаючи низький моральний дух після великих стратегічних прорахунків, які призвели до значних втрат і залишили частини ЗС РФ погано оснащеними. Згідно з окремим документом, що міститься в американському витоку, російські частини на сході країни перебувають в особливо поганому стані: розвідка виявила неякісне маскування важливих об'єктів та недбале зберігання боєприпасів.

За словами солдатів, українські підрозділи витратили історичні запаси артилерійських боєприпасів та почали нормувати снаряди.

"Артилеристи, які підтримують операції в захопленому місті Бахмут, наприклад, кажуть, що їхні застарілі радянські гаубиці менш точні, ніж західні гармати, тому їм доводиться стріляти частіше і швидше зношувати своє обладнання. Солдати так само виснажені, і Київ все глибше проникає в населення, щоб мобілізувати додаткових бійців, іноді зупиняючи чоловіків на вулиці, щоби вручити їм призовні документи", — пишуть американські журналісти.

Чи можна вірити "зливу" даних американської розвідки?

Як писав Фокус у матеріалі, де докладно розписано всю найважливішу інформацію, відому про витік даних американської розвідки на 10 квітня, ряд розслідувачів поставили під сумнів достовірність цих даних. Зокрема, OSINT-група Molfar знайшли докази, що документи можуть бути підробкою. Серед доказів підробки журналісти наголосили на таких моментах, як граматичні помилки в документах, "відфотошоплені" зображення, а також невірні формати написання дат.

Витік секретних документів США — що відомо

10 квітня американське видання The Hill повідомляло, що витік інформації з американських військових джерел завдає серйозного удару по військових зусиллях України, створюючи загрозу для розвідки Києва перед очікуваним контрнаступом навесні 2023 року. Зокрема, "злиті" документи містять інформацію про кількість боєприпасів та українську ППО.

9 квітня американський телеканал CNN з'ясував, що українське військове командування вимушено змінило частину військових планів через витік секретних документів щодо майбутнього контрнаступу. При цьому Пентагон змушений скоротити потік надсекретних документів та посилить за ними контроль.

Також нагадаємо, що 9 квітня розслідувачі Bellingcat з'ясували приблизний термін "зливів" документів Пентагону. Деякі файли почали з'являтись у січні 2023 року на Discord-серверах для геймерів.

Нагадаємо, про появу "секретних військових документів" щодо планів НАТО щодо подальшої підтримки ЗСУ стало відомо 7 квітня. У Вашингтоні були впевнені, що за цим стоїть Кремль.