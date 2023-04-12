Злив секретних даних Пентагону по Україні: експерт назвав три цілі зловмисників

Політолог Олег Лісний вважає, що секретні дані оприлюднили для того, щоб дискредитувати Міноборони США, американську розвідку і показати у вигідному світлі російські розвідслужби.

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Організатори оприлюднення секретних документів Міноборони США досягли кількох основних цілей. Саме такі висновки напрошуються доки не відомі перші результати офіційного розслідування у США. Про це у коментарі Фокусу для матеріалу "Шпигунські пристрасті. Як злив секретних документів по Україні вплине на контрнаступ та відносини з США" сказав політолог Олег Лісний.

Олег Лісний зазначив, що мета тих, хто оприлюднив відомчі секрети, в першу чергу полягала в тому, щоб дискредитувати Міноборони США, американську розвідспільноту і показати у вигідному світлі російські розвідслужби. По-друге, стояло завдання зруйнувати довірчі відносини між Києвом і Вашингтоном, оскільки це те, від чого багато залежить в цій війні.

Крім того, існує версія: інформаційний витік може бути вигідним проросійським силам у США. Але навіть якщо так, то це було здійснено у колаборації із російськими спецслужбами. Тобто одним вигідний політичний розголос усередині США, а іншим — зовнішній.

На думку експерта, інформація спотворюється на початку. Наприклад, про кількість загиблих у вигідну для Росії сторону.

"Наші представники ГУР МО кажуть, що у відкритих джерелах можна зібрати багато інформації, підібрати термінологію, зовнішній вигляд, певні ознаки секретності, а потім видати ці дані за військові", — додає Лісний.

Нагадаємо, напередодні в мережі виявилися знімки з нібито засекреченою інформацією Пентагону, а також іншими даними американської розвідки.

За викладеними матеріалами The Washington Post опублікувало замітку про те, що в США сумніваються, чи український контрнаступ виявиться успішним і чи дасть Києву значну перевагу.

Раніше Фокус повідомляв, що з документів, що втекли в мережу, також випливає, що Єгипет планував секретні постачання ракет Москві для військової кампанії в Україні, такі дані також опублікувало WP.