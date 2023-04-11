Єгипет таємно планував поставити ракети до Росії для війни з Україною, — The Washington Post

За словами журналістів, у "злитих" у мережу секретних документах Пентагону йдеться також про постачання пороху та боєприпасів.

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Президент Єгипту Абдель Фаттах ас Сісі нещодавно наказав своїм підлеглим виготовити до 40 000 ракет для таємної відправки до Росії. Про це пише видання The Washington Post з посиланням на "таємні документи" Пентагону, що просочилися в мережу.

За словами журналістів, у документі йдеться, що президент Єгипту також доручив чиновникам тримати в секреті виробництво та відвантаження ракет "щоб уникнути проблем із Заходом". Згадуються також постачання для РФ снарядів та пороху.

Єгипетський дипломат Ахмед Абу Зейд заявив журналістам, що позиція Єгипту від початку заснована на невтручання. Каїр хоче зберігати дистанцію з обома сторонами, хоч він підтримує Статут ООН.

"Ми продовжуємо закликати обидві сторони до припинення бойових дій та досягнення політичного рішення шляхом переговорів", — сказав він.

Також журналісти поспілкувалися з анонімними представниками уряду США, який заявив, що не було жодних доказів того, що подібні поставки було реалізовано.

"Ми не бачили, щоб це сталося", — сказав він.

Видання пише, що Єгипет, як і інші американські партнери на Близькому Сході, намагався залишатися осторонь протистояння західних країн із Росією через її вторгнення в Україну. Війна призвела до зростання цін на сировинні товари в усьому світі й спричинило серйозний тиск на Єгипет, найбільшого у світі імпортера пшениці, який останніми роками отримує понад 80% своєї пшениці з Росії та України.

У матеріалі сказано, що міністр військової промисловості Єгипту Мохамед Салах ад-Дін, як кажуть, мав наказати людям працювати позмінно на заводі №18. Постачання пороху передбачалося як відповідь на "раніше надану допомогу", яку Єгипет отримав від РФ. Однак у чому саме полягала ця допомога – невідомо.

Журналісти також зазначили, що нещодавно Москва та Каїр підписали кілька важливих угод, зокрема угоду про будівництво Росією великого залізничного цеху в Єгипті. Росатом також розпочав торік будівництво першої атомної електростанції в Єгипті.

Раніше повідомлялося, що у Мелітополі затримали росіянина за допомогу Україні. За інформацією джерел, обвинувачений нібито передавав українській стороні дані про локацію окупантів та цивільних об'єктів на окупованих територіях. Слідство перевірить його причетність до обстрілу міста 29 березня та 2 квітня.

Також видання пише, що експерт заявив, що Росія, депортуючи дітей, хоче покращити свій демографічний потенціал. Політолог Володимир Молчанов у коментарі Фокусу заявив, що РФ намагається змусити українців сумніватися, що державі потрібні викрадені діти.