Росія, депортуючи дітей, хоче покращити свій демографічний потенціал, — експерт

Політолог Володимир Молчанов у коментарі Фокусу заявив, що РФ намагається змусити українців сумніватися, що державі потрібні викрадені діти.

Related video

Росія й надалі продовжуватиме практику переміщення та депортації дітей, тому що це їй вигідно з кількох причин. Про це в коментарі для матеріалу Фокуса "Тримають у Криму, потім всиновлюють. Що відбувається з викраденими українськими дітьми у Росії" сказав херсонський політолог Володимир Молчанов.

Експерт визначає три можливі причини депортації українських дітей до РФ. Перша — для поповнення демографічного потенціалу.

"Оскільки росіяни є класичними нацистами, вони сильно переймаються тим, що в Росії зараз більш ніж половина дітей, народжених на території РФ, не є носіями російської зовнішності та культури. Це їх турбує, хоча вони не кажуть про це публічно. Саме через це вони намагаються збільшити потенціал вивезення українських дітей. Приблизно так, як німці робили з польськими, українськими й російськими дітьми, коли міряли їм черепи та, якщо визнавали їх зовні арійськими, то забирали у батьків. Це було переважно з малюками, росіяни це роблять з усіма. У той час як німецька пропаганда не бралась за перевиховання підлітків, російська вважає, що вона з будь-кого може зробити зразкового росіянина", — наголошує він.

Друга причина – за допомогою дітей Росія тисне на українську владу, підбурюючи суспільство вимагати повернення дітей, сумніватися, що ці діти потрібні Україні.

Третя — під час війни Росія намагається показати себе як гуманну державу, яка рятує дітей.

"Російське суспільство дивиться на те, які "українці-фашисти", готові вбити власних дітей або відмовитись від них, — продовжує Молчанов. — Недарма ж так часто розповідають історії про Маріуполь та тих, хто "8 лет бомбил Донбасс". Вони працюють на внутрішню пропаганду і до певної міри на деяку частину західного суспільства, яке все ще шукає аргументи для підтримки Росії".

Нагадаємо, восени 2022 року стало відомо, що дитяча омбудсмен РФ Марія Львова-Бєлова взяла на виховання українську дитину з Маріуполя. Вже у березні 2023 хлопчик з Херсонської області, якого вдалося забрати з території окупованого Криму сказав, що у санаторії, де він перебував, "били тих, хто за Україну".