Россия, депортируя детей, хочет улучшить свой демографический потенциал, — эксперт

Политолог Владимир Молчанов в комментарии Фокусу заявил, что РФ пытается заставить украинцев сомневаться, что государству нужны похищенные дети.

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Россия и дальше будет продолжать практику перемещения и депортации детей, потому что это ей выгодно по нескольким причинам. Об этом в комментарии для материала Фокуса "Держат в Крыму, потом усыновляют. Что происходит с похищенными украинскими детьми в России" сказал херсонский политолог Владимир Молчанов.

Эксперт определяет три возможных причины депортации украинских детей в РФ. Первая — для пополнения демографического потенциала.

"Поскольку россияне являются классическими нацистами, они сильно переживают о том, что в России сейчас более половины детей, рожденных на территории РФ, не являются носителями российской внешности и культуры. Это их беспокоит, хотя они не говорят об этом публично. Именно поэтому они пытаются увеличить потенциал вывоза украинских детей, так как немцы делали с польскими, украинскими и русскими детьми, когда мерили им черепа и, если признавали их снаружи арийскими, то забирали у родителей, это было преимущественно с малышами, россияне это делают со всеми. В то время как немецкая пропаганда не бралась за перевоспитание подростков, российская считает, что она из кого-либо может сделать образцового россиянина", — отмечает он.

Вторая причина — с помощью детей Россия давит на украинские власти, подстрекая общество требовать возвращения детей, сомневаться, что эти дети нужны Украине.

Третья — во время войны Россия пытается показать себя как гуманное государство, которое спасает детей.

"Российское общество смотрит на то, какие "украинцы-фашисты" готовы убить собственных детей или отказаться от них, — продолжает Молчанов. — Недаром же так часто рассказывают истории о Мариуполе и тех, кто "8 лет бомбил Донбасс". Они работают на внутреннюю пропаганду и в некотором роде на некоторую часть западного общества, которое все еще ищет аргументы для поддержки России".

Напомним, осенью 2022 года стало известно, что детская омбудсмен РФ Мария Львова-Белова взяла на воспитание украинского ребенка из Мариуполя. Уже в марте 2023 года мальчик из Херсонской области, которого удалось забрать с территории оккупированного Крыма сказал, что в санатории, где он находился, "били тех, кто за Украину ".