Детская омбудсмен РФ незаконно усыновила украинского ребенка из Мариуполя

Мария Львова-Белова еще в сентябре рассказала, что взяла к себе в семью мальчика, вывезенного из оккупированного украинского города. По ее словам, в РФ переместили 2 тысячи детей из украинских социальных учреждений.

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Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова незаконно усыновила украинского ребенка из оккупированного Мариуполя Донецкой области. Об этом россиянка рассказала на пресс-конференции 26 октября, передает пропагандистский телеканал RT.

"Своего сына я увидела, когда эвакуировали [эвакуацией в РФ называют незаконную депортацию украинцев с оккупированных территорий] из Мариуполя группу из 31 ребенка", — прокомментировала Львова-Белова.

По ее словам, всего из оккупированных территорий Украины в страну-агрессор вывезли почти две тысячи украинских детей из приютов и детских домов. Напомним, что не все дети в социальных учреждениях являются сиротами. По данным на 2017 год, у 92% детей в интернатах были родители.

О том, что она взяла в семью мальчика из Мариуполя, детский омбудсмен признавалась еще в сентябре. Тогда она заявляла, что Россия вывезла в Подмосковье 30 детей, которых "нашли в подвалах" оккупированного и разрушенного россиянами города.

При этом Львова-Белова подтверждала, что Украина требует вернуть детей в родную страну.

Так, к российским представителям обратилась вице-премьер Украины Ирина Верещук и запросила назад детей, так как в Украине есть семьи, которые готовы их принять. Однако российский омбудсмен заявила, что никто из вывезенных детей якобы не захотел возвращаться домой.

23 августа Управление по вопросам семьи и детства Краснодара сообщило, что в России "усыновили" более тысячи украинских детей, вывезенных из оккупированного Мариуполя. Спустя какое-то время информация с официального сайта пропала, однако СМИ успели распространить эти данные.

5 октября глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов заявил, что из захваченной Херсонской области на полуостров привезут около 5 тысяч детей. По словам коллаборанта, несовершеннолетних украинцев якобы перемещают для "оздоровления".

22 октября издание The New York Times опубликовало новые свидетельства депортации украинских детей в Россию. Журналисты поговорили с 14-летней девочкой Аней, которая сейчас живет у приемных родителей в РФ. По ее словам, украинские волонтеры хотели вывезти ее из Мариуполя в сторону Запорожья, однако на российском блокпосту машину развернули в сторону Донецка.