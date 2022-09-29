В РФ пожаловались, что дети из Мариуполя обзывали Путина и пели Гимн Украины (видео)

Российский омбудсмен Львова-Белова рассказала об "интеграции" украински детей, которых поселили в Подмосковье. Через время их негатив к России якобы преобразовался в любовь.

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Уполномоченная по правам ребенка в России Мария Львова-Белова во ходе брифинга заявила, что у приемных детей, которые были вывезены из Мариуполя в Подмосковье во время войны, негативное отношении к России "преобразуется в любовь".

К такому выводу омбудсмен пришла после того, как пообщалась с 30 детьми, которые, как она утверждает, бросили родители в подвалах Мариуполя. По ее словам, этих детей нашли российские военные и позже вывезли в Подмосковье, где расселили по приемным семьям.

Российская чиновница рассказала, что когда украинских детей привезли в Россию, они поначалу негативно отзывались о президенте Владимире Путине и пели Гимн Украины.

"Они негативно отзывались о президенте, говорили всякие гадости, пели Гимн Украины, Слава Украине и все такое", — рассказала Львова-Белова.

Но когда дети попали в приемные семьи, а один ребенок попал к ней, чиновница якобы заметила, что спустя некоторое время начала "происходить интеграция", и негативное отношение к РФ сменилось любовью к России.

Львова-Белова также заявила, что к представителям РФ обратилась вице-премьер Украины Ирина Верещук и запросила назад этих детей на том основании, что есть семьи, которые готовы их принять. Однако, по словам российской чиновницы, никто из 30 детей якобы не захотел возвращаться.

"Мы начали спрашивать: "ребята, ну вот вы говорите — Россия плохая. Но у вас есть возможность сейчас вернуться". Никто не захотел возвращаться. Они сказали — нам здесь хорошо", — рассказала омбудсмен.

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По мнению чиновницы, совершенно иная картина наблюдается среди детей, которые приехали из Донбасса. Львова-Белова утверждает, что подавляющее большинство таких детей якобы хотят быть с Россией, даже несмотря на то, что многие из них пережили посттравматический синдром из-за ведения боевых действий.

Ранее сообщалось, что Министерство образования России выдало новые методички для учителей, в которых не содержатся разделы о так называемой "спецоперации на Украине". Это произошло после того, как некоторые учителя призвали родителей, школьников и своих коллег активно бойкотировать занятия "Разговорами и важном", на которых Минобразования РФ планировало прививать ценности "российского общества".

31 августа стало известно, что Минпросвещения России готовит учебник по "классическому украинскому языку" для детей на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Представитель российского ведомства отметил, что ученики школ Донбасса будут иметь возможность изучать украинский язык как родной.