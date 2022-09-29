У РФ поскаржилися, що діти з Маріуполя обзивали Путіна та співали Гімн України (відео)

Російська омбудсвумен Львова-Бєлова розповіла про "інтеграцію" українських дітей, яких поселили у Підмосков'ї. Через час їхній негатив до Росії нібито перетворився на кохання.

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Уповноважена з прав дитини в Росії Марія Львова-Бєлова під час брифінгу заявила, що у прийомних дітей, які були вивезені з Маріуполя до Підмосков'я під час війни, негативне ставлення до Росії "перетворюється на любов".

Такого висновку омбудсмен дійшла після того, як поспілкувалася з 30 дітьми, які, як вона стверджує, покинули батьки у підвалах Маріуполя. За її словами, цих дітей знайшли російські військові та пізніше вивезли до Підмосков'я, де розселили у прийомних сім'ях.

Російська чиновниця розповіла, що коли українських дітей привезли до Росії, вони спочатку негативно відгукувалися про президента Володимира Путіна та співали Гімн України.

"Вони негативно відгукувалися про президента, говорили всякі гидоти, співали Гімн України, Слава Україні і таке інше", — розповіла Львова-Бєлова.

Але коли діти потрапили до прийомних родин, а одна дитина потрапила до неї, чиновниця нібито помітила, що через деякий час почала "відбуватися інтеграція", і негативне ставлення до РФ змінилося любов'ю до Росії.

Львова-Бєлова також заявила, що до представників РФ звернулася віцепрем'єрка України Ірина Верещук та запросила назад цих дітей на тій підставі, що є сім'ї, які готові їх прийняти. Проте, за словами російської чиновниці, ніхто із 30 дітей нібито не захотів повертатися.

"Ми почали питати: "Хлопці, ну от ви кажете — Росія погана. Але ви маєте можливість зараз повернутися". Ніхто не захотів повертатися. Вони сказали — нам тут добре", — розповіла омбудсвумен.

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На думку чиновниці, зовсім інша картина спостерігається серед дітей, які приїхали із Донбасу. Львова-Бєлова стверджує, що переважна більшість таких дітей нібито хочуть бути з Росією, навіть попри те, що багато хто з них пережив посттравматичний синдром через ведення бойових дій.

Раніше повідомлялося, що Міністерство освіти Росії видало нові методички для вчителів, у яких не містяться розділи про так звану "спецоперацію в Україні". Це сталося після того, як деякі вчителі закликали батьків, школярів та своїх колег активно бойкотувати заняття "Розмовами про важливе", на яких Міносвіти РФ планувало щеплювати цінності "російського суспільства".

31 серпня стало відомо, що Міносвіти Росії готує підручник з "класичної української мови" для дітей на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Представник російського відомства зазначив, що учні шкіл Донбасу матимуть змогу вивчати українську мову як рідну.