Росія навчатиме дітей на окупованому Донбасі "класичної українськіої мови"

Навіть для того, щоб школярі Донецької та Луганської областей змогли вивчати рідну мову за підручниками російської Міносвіти, їм потрібно буде отримати дозвіл освітян школи.

Міносвіти Росії готує підручник з "класичної української мови" для дітей на окупованих територіях України. Про це повідомляє низка росЗМІ з посиланням на главу Міносвіти РФ Сергія Кравцова.

Кравцов на нараді президента РФ Володимира Путіна з урядом заявив, що учні шкіл, які знаходяться на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, зможуть вивчати українську мову як рідну.

"Для цього розроблено спеціальні навчальні плани, методичні матеріали, вчителі пройшли відповідне підвищення кваліфікації. Готується підручник класичної української мови", — сказав голова російського профільного міністерства.

Що саме він мав на увазі під словосполученням "класична українська мова", Кравцов не уточнив.

Зауважимо, що, попри запевнення міністра Міносвіти РФ у тому, що не утискуватимуть за мовним принципом учнів, для вивчення української мови діти мають отримати дозвіл у батьків та вчителів.

Нагадаємо, раніше РФ внесла до шкільної програми з історії "визнання" Кремлем "Л/ДНР". Серед тем курсу — "возз'єднання" Криму з Росією", "Загальноросійське голосування щодо поправок до Конституції" та "Визнання" Росією "Л/ДНР".

"Фокус" також писав про те, що з 1 вересня школи окупованого Мелітополя працюватимуть за російськими стандартами. За словами міністра освіти РФ Кравцова, у дітей не повинно виникнути проблем із навчанням російською мовою, оскільки у російської та української "загальний мовний корінь". Водночас він наголосив, що школярам також дадуть можливість продовжувати навчання українською мовою.