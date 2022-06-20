РФ внесла до шкільної програми з історії "визнання" Кремлем "Л/ДНР"

Серед тем курсу — "возз'єднання" Криму з Росією", "Загальноросійське голосування щодо поправок до Конституції" та "Визнання" Росією "Л/ДНР"

У Росії включили в курс сучасної історії РФ для школярів "визнання" Кремлем так званих псевдореспублік "ЛДНР". Ця тема вже внесена до зразкової програми для дев'ятикласників на 2022 рік. Про це свідчить проєкт програми, який опублікований на сайті "Інституту стратегії освіти", передає РБК-Україна.

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Зазначається, що інститут вже підготував приблизну робочу програму курсу "Введення в новітню історію Росії" для дев'ятих класів середніх шкіл. Вчителі вже одержали його.

Серед тем курсу — "возз'єднання" Криму з Росією", та "Загальноросійське голосування щодо поправок до Конституції". Тепер з'явилося і "Визнання" Росією "ЛДНР" (2022 р.)".

Наразі не зрозуміло, що саме влада окупантів планує доносити до школярів.

Нагадаємо, у понеділок, 21 лютого, Путін підписав укази про визнання незалежності "Л/ДНР" та почав вводити на непідконтрольні Києву території Донбасу додаткові російські війська.

Як раніше повідомлялося раніше, Верховна Рада у зв'язку із визнанням РФ незалежності "ЛДНР" затвердила відповідну Заяву. У ній наголошується, що своїм рішенням Москва де-факто в односторонньому порядку вийшла із Мінських угод. Також Рада закликала міжнародну спільноту не визнавати "республіки" і запровадити проти Росії за такі дії низку нових санкцій.