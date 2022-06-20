РФ внесла в школьную программу по истории "признание" Кремлем "Л/ДНР"

Среди тем курса — "воссоединение" Крыма с Россией", "Общероссийское голосование по поправкам к Конституции" и "Признание" Россией "Л/ДНР"

В России включили в курс современной истории РФ для школьников "признание" Кремлем так называемых псевдореспублик "ЛДНР". Эта тема уже внесена в примерную программу для девятиклассников на 2022 год. Об этом свидетельствует проект программы, опубликованный на сайте "Института стратегии образования", передает РБК-Украина.

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Отмечается, что институт уже подготовил примерную рабочую программу курса "Введение в новую историю России" для девятых классов средних школ. Учителя уже получили его.

Среди тем курса — "воссоединение" Крыма с Россией" и "Общероссийское голосование по поправкам к Конституции". Теперь появилось и "Признание" Россией "ЛДНР" (2022 г.)".

Пока не понятно, что именно власть оккупантов планирует доносить до школьников.

Напомним, в понедельник, 21 февраля, Путин подписал указы о признании независимости "Л/ДНР" и начал вводить на неподконтрольные Киеву территории Донбасса дополнительные российские войска.

Как ранее сообщалось, Верховная Рада в связи с признанием РФ независимости "ЛДНР" утвердила соответствующее Заявление. В нем отмечается, что своим решением Москва де-факто в одностороннем порядке вышла из Минских соглашений. Также Совет призвал международное сообщество не признавать "республики" и ввести против России за такие действия ряд новых санкций.