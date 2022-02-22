Рада осудила признание "Л/ДНР" РФ: назван список депутатов, не поддержавших решение

В своем Заявлении Рада подчеркнула, что Россия вышла из Минских соглашений в одностороннем порядке и призвала мировое сообщество отреагировать на действия Москвы санкциями.

Верховная Рада сегодня после обеда приняла Постановление "О Заявлении Верховной Рады Украины в связи с признанием Российской Федерацией независимости самопровозглашенных образований на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины", в котором осудила действия России. За документ проголосовали 336 народных депутата из 344 присутствующих на заседании парламента. Об этом свидетельствуют результаты поименного голосования, опубликованы на сайте Верховной Рады.

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Стоит отметить, что все присутствующие на заседании депутаты президентской партии "Слуга народа" поддержали постановление. Также проголосовали за документ все депутаты партий "Европейская солидарность" и "Батькивщина", которые были в зале. Присутствовавшие на заседании представители депутатских групп "Доверие", Партия "За Будущее" также проголосовали за постановление в полном составе. Из партии "Голос" не голосовала за документ депутат Леся Василенко.

Из внефракционных депутатов воздержался от голосования Сергей Магера, а Виктория Гриб не участвовала в голосовании.

[ + – ] Результаты голосования

Что касается партии "Оппозиционная платформа — за жизнь", то большинство ее представителей 22 февраля не были в сессионной зале во время голосования — некоторые из-за угрозы российского вторжения еще раньше вылетели за границу, другие покинули парламент еще до принятия постановления. Из оставшихся в сессионном зале во время голосования депутатов от "ОПЗЖ" трое (Юрий Павленко, Александр Фельдман и Григорий Мамко) поддержали документ, двое (Александр Колтунович и Николай Скорик) воздержались, а еще двое нардепов (Федор Христенко и Олег Волошин) – не голосовали.

[ + – ] Результаты голосования

Напомним, Верховная Рада в связи с признанием Российской Федерацией независимости "ЛДНР" утвердила соответствующее Заявление. В нем отмечается, что своим решением Москва де-факто в одностороннем порядке вышла из Минских соглашений. Также Рада призвала международное сообщество не признавать "республики" и ввести против России за такие действия ряд новых санкций, в том числе отключить РФ от системы передачи информации и осуществления платежей SWIFT и заморозить запуск российского газопровода "Северный поток-2".

Напомним, в понедельник, 21 февраля, Путин подписал указы о признании независимости "Л/ДНР" и начать вводить на неподконтрольные Киеву территории Донбасса дополнительные российские войска.