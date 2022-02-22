Отключение от SWIFT и заморозка СП-2: Рада призывает мировое сообщество отреагировать на действия Москвы

Ответные меры против России поддержали 336 человек, среди которых нашлись даже нардепы из ОПЗЖ — 3 голоса.

Верховная Рада проголосовала за постановление, в котором прописаны "жесткие" меры против России в связи с признанием ОРДЛО. Нардепы призывают международное сообщество поддержать указанные меры, в том числе отключение РФ от системы передачи информации и осуществления платежей SWIFT, говорится на сайте парламента.

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Проект № 7088, в котором указаны все педложенные меры, поддержали 336 нардепов. Примечательно, что нашлись голоса даже в "Оппозиционной платформе — За жизнь" — 3 человека.

Верховная Рада просит ввести дополнительные жесткие секторальные, финансовые и персональные санкции против России. Кроме отключения агрессора от SWIFT предлагается запретить экспорт в РФ высоких технологий, в частности, касающихся российского военно-промышленного комплекса и энергетического сектора. Не остался вне внимания и проект "Северный поток – 2", запуск которого прелагается заморозить .

В пояснительной записке к проекту также указывается, что глава Кремля Владимир Путин признал "Л/ДНР" вопреки всем усилиям Украины и международного сообщества по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

Пару дней назад в Госдепе США заявили, что в первоначальном пакете санкций против России не будет отключение страны от SWIFT, даже в случае вторжения в Украину.

Напомним, на признание Россией "Л/ДНР" отреагировали в Германии. Канцлер Олаф Шольц заявил, что ФРГ приостанавливает сертификацию "Северного потока-2".