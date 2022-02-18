Новые санкции против России не предусматривают отключения от SWIFT, - Госдеп США

США и партнеры не намерены вносить в первоначальный пакет санкций против РФ отключение от SWIFT, но со временем решение могут изменить.

Отключения России от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT не будет в первоначальном пакете санкций США и союзников, даже если Москва вторгнется в Украину. Об этом заявил замсоветника американского президента по нацбезопасности Далип Сингх, говорится на сайте Белого дома.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Мир" в Facebook Подписаться

"Мы рассматриваем все варианты, но, скорее всего, это не тот слуачй, когда вы увидите SWIFT в первоначальном пакете санкций, который готовы принять мы и наши союзники", — отметил чиновник и добавил, что меры могут пересмотреть со временем.

Еще Сингх сообщил, что санкционные ограничения не затронут возможностей России поставлять энергоносители на мировой рынок.

"Наши меры не нацелены на то, чтобы сократить или затруднить способность России поставлять энергоносители миру", — сказал он на брифинге в Белом доме.

Ранее стало известно, что США готовят санкции против компаний и госбанков РФ в случае вторжения в Украину.

Заговорили об ограничительных мерах против Москвы и в Евросоюзе — их готовы применить в случае, если Кремль осуществит повторную агрессию против Украины.