Нові санкції проти Росії не передбачають відключення від SWIFT, — Держдеп США

США та партнери не мають наміру вносити в початковий пакет санкцій проти РФ відключення від SWIFT, але згодом рішення можуть змінити.

Відключення Росії від міжнародної міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів SWIFT не буде в початковому пакеті санкцій США та союзників, навіть якщо Москва вторгнеться в Україну. Про це заявив заступник радника американського президента з нацбезпеки Даліп Сінгх, йдеться на сайті Білого дому.

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"Ми розглядаємо всі варіанти, але, швидше за все, це не той випадок, коли ви побачите SWIFT у початковому пакеті санкцій, який готові ухвалити ми і наші союзники", — зазначив чиновник і додав, що заходи можуть переглянути з часом.

Ще Сінгх повідомив, що санкційні обмеження не торкнуться можливостей Росії постачати енергоносії на світовий ринок.

"Наші заходи не націлені на те, щоб скоротити або ускладнити здатність Росії постачати енергоносії світу", — сказав він на брифінгу в Білому домі.

Раніше стало відомо, що США готують санкції проти компаній та держбанків РФ у разі вторгнення до України.

Заговорили про обмежувальні заходи проти Москви і в Євросоюзі — їх готові застосувати, якщо Кремль здійснить повторну агресію проти України.