Рада засудила визнання "Л/ДНР" РФ: названо список депутатів, які не підтримали рішення

У своїй заяві Рада наголосила, що Росія вийшла з Мінських угод в односторонньому порядку і закликала світову спільноту відреагувати на дії Москви санкціями.

Верховна Рада сьогодні після обіду ухвалила Постанову "Про Заяву Верховної Ради України у зв'язку із визнанням Російською Федерацією незалежності самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей України", у якій засудила дії Росії. За документ проголосували 336 народних депутатів із 344 присутніх на засіданні парламенту. Про це свідчать результати поіменного голосування, які опубліковані на сайті Верховної Ради.

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Варто зазначити, що всі присутні на засіданні депутати президентської партії "Слуга народу" підтримали ухвалу. Також проголосували за документ усі депутати партій "Європейська солідарність" та "Батьківщина", які були в залі. Представники депутатських груп "Довіра", які були присутні на засіданні, Партія "За Майбутнє" також проголосували за постанову в повному складі. Із партії "Голос" не голосувала за документ депутатка Леся Василенко.

Із позафракційних депутатів утримався від голосування Сергій Магера, а Вікторія Гриб не брала участі в голосуванні.

[ + – ] Результати голосування

Щодо партії "Опозиційна платформа — за життя", то більшість її представників 22 лютого не були у сесійній залі під час голосування — дехто через загрозу російського вторгнення ще раніше вилетів за кордон, інші залишили парламент ще до ухвалення постанови. З решти у сесійній залі під час голосування депутатів від "ОПЗЖ" троє (Юрій Павленко, Олександр Фельдман та Григорій Мамко) підтримали документ, двоє (Олександр Колтунович та Микола Скорик) утрималися, а ще двоє нардепів (Федор Христенко та Олег Волошин) – не голосували.

[ + – ] Результати голосування

Нагадаємо, Верховна Рада у зв'язку із визнанням Російською Федерацією незалежності "ЛДНР" затвердила відповідну Заяву. У ній наголошується, що своїм рішенням Москва де-факто в односторонньому порядку вийшла із Мінських угод. Також Рада закликала міжнародну спільноту не визнавати "республіки" і запровадити проти Росії за такі дії низку нових санкцій, зокрема відключити РФ від системи передачі інформації та здійснення платежів SWIFT та заморозити запуск російського газопроводу "Північний потік-2".

Нагадаємо, у понеділок, 21 лютого, Путін підписав укази про визнання незалежності "Л/ДНР" та почав вводити на непідконтрольні Києву території Донбасу додаткові російські війська.