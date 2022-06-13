З 1 вересня школи Мелітополя працюватимуть за російськими стандартами, — Міносвіти РФ

Міністр освіти Росії приїхав до окупованого українського міста та поспілкувався з вчителями. За словами Сергія Кравцова, установи перейдуть на російські програми, однак зарплату вчителям ніхто піднімати не збирається.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

З 1 вересня школи в окупованих містах Запорізької області працюватимуть за російськими стандартами. Про це заявив міністр освіти РФ Сергій Кравцов на зустрічі з вчителями у захопленому Мелітополі.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

12 червня російський чиновник зустрівся з викладачами й учнями загальноосвітніх шкіл на захоплених територіях.

"Ми надаємо допомогу і працюємо над тим, щоб школи відчинили свої двері та були готові до 1 вересня працювати за російськими стандартами", — зокрема, сказав міністр.

За словами Кравцова, у дітей не повинно виникнути проблем із навчанням російською мовою, оскільки у російської та української "спільний мовний корінь". При цьому він наголосив, що школярам також дозволять продовжувати навчання українською мовою.

Як повідомляє пресслужба Міносвіти країни-агресора, на зустрічі також обговорювали питання перекваліфікації українських вчителів і "розвитку інфраструктури".

Водночас, як пише місцеве українське видання "РІА-Мелітополь", Кравцов сказав вчителям, що "зарплати, інфраструктура та підручники — це не головне".

Також видання уточнює, що російський міністр розповідав, що український режим нібито неправильно навчав школярів. За словами журналістів, він згадав і про "пропаганду нацизму та фашизму" в українських школах.

"Найголовніше питання — розповісти школярам усю правду про наші народи та спільні перемоги. І це ключове завдання", — цитує чиновника з РФ мелітопольське видання.

Нагадаємо, жителі Херсона та Мелітополя не поспішають отримувати паспорти Росії. У Херсоні російські паспорти захотіли отримати лише 23 особи переважно серед місцевих колабораціоністів, у Мелітополі — лише 30 осіб.

Раніше Фокус розповідав, що в школах "ЛДНР" запровадять посаду радника з виховної роботи. Також у Росії хочуть створити "єдиний освітній простір" з окупованими українськими регіонами. Для цього вчителів із захоплених територій планують відправити на "перекваліфікацію".