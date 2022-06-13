С 1 сентября школы Мелитополя будут работать по российским стандартам, — Минпросвещения РФ

Министр просвещения России приехал в оккупированный украинский город и пообщался с учителями. По словам Сергея Кравцова, учреждения перейдут на российские программы, однако зарплату учителям никто поднимать не собирается.

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С 1 сентября школы в оккупированных городах Запорожской области будут работать по российским стандартам. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на встрече с учителями в захваченном Мелитополе.

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12 июня российский чиновник встретился с преподавателями и учащимися общеобразовательных школ на захваченных территориях.

"Мы оказываем помощь и работаем над тем, чтобы школы открыли свои двери и были готовы к 1 сентября работать по российским стандартам", — в частности, сказал министр.

По словам Кравцова, у детей не должно возникнуть проблем с обучением на русском языке, так как у русского и украинского "общий языковой корень". При этом он подчеркнул, что школьникам также дадут возможность продолжать обучение на украинском языке.

Как сообщает пресс-служба Минпросвещения страны-агрессора, на встрече также обговаривали вопросы переквалификации украинских учителей и "развития инфраструктуры".

При этом, как пишет местное украинское издание "РИА-Мелитополь", Кравцов сказал учителям, что "зарплаты, инфраструктура и учебники — это не главное".

Также издание уточняет, что российский министр рассказывал о том, что украинский режим якобы неправильно учил школьников. По словам журналистов, он вспомнил и о "пропаганде нацизма и фашизма" в украинских школах.

"Самый ключевой вопрос — рассказать школьникам всю правду о наших народах и общих победах. И это ключевая задача", — цитирует чиновника из РФ мелитопольское издание.

Напомним, жители Херсона и Мелитополя не торопятся получать паспорта России. В Херсоне российские паспорта захотели получить только 23 человека в основном из числа местных коллаборационистов, в Мелитополе — лишь 30 человек.

Ранее Фокус рассказывал, что в школах "ЛДНР" введут должность советника по воспитательной работе. Также в России хотят создать "единое образовательное пространство" с оккупированными украинскими регионами. Для этого учителей из захваченных территорий планируют отправить на "переквалификацию".