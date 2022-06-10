В школах "ЛДНР" введут должность советника по воспитательной работе, — Минпросвещения РФ

В России хотят создать "единое образовательное пространство" с оккупированными украинскими регионами. Для этого учителей из захваченных территорий планируют отправить на "переквалификацию".

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В общеобразовательных школах "ЛДНР" собираются ввести должность так называемого советника по воспитательной работе. Об этом в Telegram-канале сообщает Министерство просвещения России.

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Как уточняется, такая должность появилась с 1 марта в десяти российских регионах, теперь же программу хотят расширить на захваченные территории Донецкой и Луганской областей. В правительстве РФ рассказывают, что "советник по воспитательной работе" должен организовать "внеучебную деятельность" для школьников, а также водить их в театры и кино.

"Посмотрим, как будет вестись эта работа, и затем обязательно ее расширим", — уточнили в Минпросвещения.

Должность оплачивается из федерального бюджета России, доплата учителям за такую работу составляет 15 тыс. рублей.

Также сообщается, что с 14 июня стартует программа "переподготовки и повышения квалификации" для учителей на оккупированных территориях. С нового учебного года во все школы в захваченных украинских регионах страна-агрессор намерена завезти российские учебники.

Как считают в правительстве РФ, это создаст "единое образовательное пространство" с оккупированными территориями Украины.

Напомним, университеты России и Беларуси исключили из Болонского процесса. Болонская система больше не будет действовать в странах из-за того, что ректоры выступили в поддержку полномасштабной войны против Украины.

Ранее украинские власти намеревались обратиться к правительствам стран мира с просьбой не признавать дипломы, выданные российскими учреждениями образования. Соответствующий проект обращения был внесен в Верховную Раду.