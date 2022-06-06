Университеты России и Беларуси исключили из Болонского процесса

Болонская система больше не будет действовать в странах из-за того, что ректоры выступили в поддержку полномасштабной войны против Украины.

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Все образовательные учреждения России и Беларуси были официально исключены из Болонского процесса в соответствии с решением Болонской группы от 11 апреля. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщил заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев, передает РБК.

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По словам члена российского правительства, Болонская группа решила покинуть все структуры в РФ после того, как руководители образовательных учреждений подписали обращение Российского союза ректоров о поддержке решения президента России начать полномасштабную войну против Украины.

Афанасьев уточнил, что действие декларации о Болонском процессе в РФ и Беларуси было прекращено со стороны Болонской группы.

"Это Болонская система из нас вышла, а не мы из нее", — сказал чиновник.

Таким образом, на сегодня в Болонском процессе участвуют 47 стран мира. Болонская система предполагает два уровня образования — бакалавриат (4 года обучения) и магистратура (2 года). Также эта практика позволяет студенту стать бакалавром по одной специальности, а магистратуру закончить по другой.

Ранее издание "Коммерсантъ" со ссылкой на главу Минобрнауки РФ Валерия Фалькова сообщило, что российские власти намерены разработать собственную систему образования, в основе которой будут лежать "интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей" для студентов.

Инициативу выйти из Болонского процесса ранее поддержали секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, вице-спикер Государственной думы РФ Петр Толстой, ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий и другие.

Напомним, ранее украинские власти намеревались обратиться к правительствам стран мира с просьбой не признавать дипломы, выданные российскими учреждениями образования. Соответствующий проект обращения был внесен в Верховную Раду.

Ранее мы писали о том, как пройдет вступительная компания в Украине в условиях полномасштабной войны против РФ.