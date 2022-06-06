Університети Росії та Білорусі виключили з Болонського процесу

Болонська система більше не діятиме в країнах через те, що ректори виступили на підтримку повномасштабної війни проти України.

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Усі освітні установи Росії та Білорусі були офіційно виключені з Болонського процесу відповідно до рішення Болонської групи від 11 квітня. Про це в понеділок, 6 травня, повідомив заступник міністра науки та вищої освіти РФ Дмитро Афанасьєв, передає РБК.

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За словами члена російського уряду, Болонська група вирішила залишити всі структури в РФ після того, як керівники освітніх установ підписали звернення Російського союзу ректорів щодо підтримки рішення президента Росії розпочати повномасштабну війну проти України.

Афанасьєв уточнив, що дія декларації про Болонський процес в РФ та Білорусі була припинена з боку Болонської групи.

"Це Болонська система із нас вийшла, а не ми з неї", — сказав чиновник.

Так, сьогодні у Болонському процесі беруть участь 47 країн світу. Болонська система передбачає два рівні освіти — бакалаврат (4 роки навчання) та магістратура (2 роки). Також ця практика дозволяє студенту стати бакалавром з однієї спеціальності, а магістратуру закінчити за іншою.

Раніше видання "Коммерсантъ" з посиланням на главу Міносвіти РФ Валерія Фалькова повідомило, що російська влада має намір розробити власну систему освіти, в основі якої лежатимуть "інтереси національної економіки та максимальний простір можливостей" для студентів.

Ініціативу вийти з Болонського процесу раніше підтримали секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев, віцеспікер Державної думи РФ Петро Толстой, ректор Московського державного університету Віктор Садовничий та інші.

Нагадаємо, раніше українська влада мала намір звернутися до урядів країн світу з проханням не визнавати дипломи, видані російськими установами освіти. Відповідний проєкт звернення було внесено до Верховної Ради.

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