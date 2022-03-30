Як пройде вступна кампанія до вузів у 2022 році

Верховна рада затвердила одноразову зміну правил вступу цього року.

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Верховна рада ухвалила Закон №7132, в якому обумовлюють особливості вступної кампанії цього року. З огляду на воєнний стан випускників українських шкіл у 2022-му звільняють від Державної підсумкової атестації (або ДПА — державна підсумкова атестація). Крім того, прийом на навчання в закладах професійної, а також вищої освіти на молодшого бакалавра, бакалавра та магістра проходитиме в особливому порядку, який визначає Міністерство освіти й науки України.

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Це рішення прийнято одноразово, для реалізації лише у 2022 році. Як зазначила на своїй фейсбук-сторінці нардеп Наталія Піпа, "консенсусне рішення підтримав весь парламент. Це рішення вимушене після гострих дискусій з урахуванням усіх обставин". Також нардеп наголосила, що можливі зміни залежно від ситуації на фронті.

Вступну кампанію планують проводити в липні 2022 року. Також розглядають її проведення в посольствах та консульствах України за кордоном.

Про те, як проходитиме вступна кампанія, розповів Сергій Шкарлет, міністр освіти та науки України, на брифінгу 29 березня. За словами міністра, головне завдання цього року — залучити якнайбільше студентів до державних навчальних закладів: "Ми намагаємося запобігати проявам освітнього мародерства, маю на увазі "полювання за розумом" в інших країнах. Тому ми повинні всіма способами заохочувати наших дітей вступати до українських вузів", — зазначив чиновник.

За попереднім планом вступні іспити проходитимуть так:

Вступ на молодшого бакалавра після 9 та 11 класів

Творчі спеціальності — в пріоритеті творчий конкурс.

Інші спеціальності бюджет — заява, співбесіда та мотиваційний лист від абітурієнта.

Інші спеціальності контракт — заява та мотиваційний лист від абітурієнта.

Вступ до бакалавра до вузів

Творчі спеціальності — пріоритет творчого конкурсу

Інші спеціальності бюджет — заява, національний мультипредметний тест та мотиваційний лист від абітурієнта

Інші спеціальності контракт — лише заява та мотиваційний лист від абітурієнта.

Вступ на магістра після чотирьох років бакалаврату

Магістерські тести за спеціальностями "право" та "міжнародне право" — заява та магістерський трипредметний тест, який складають уже кілька років.

Інші спеціальності бюджет — заява, магістерський тест на навчальні компетенції та мотиваційний лист від студента.

Інші спеціальності контракт — заява та мотиваційний лист від студента.

Як пояснив Міністр, національний мультипредметний тест цього року стане аналогом Зовнішнього незалежного тестування (ЗНО). Тест складуть за скороченою програмою та з трьох предметів одразу: української мови, математики та історії України. "Поки що це робочий варіант, оскільки є запит медичних вузів, для вступу до яких діти посилено вивчали біологію та хімію. Зараз ми розраховуємо вагові компоненти предметів залежно від того, куди поступають діти", — зазначив Сергій Шкарлет.

Управлінням вступною кампанією у 2022 році, як і раніше, займається Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО). Щоб отримати можливість складати вступний тест, нинішнім випускникам необхідно створити реєстраційну картку на сайті центру. Центр просить це зробити до 9 квітня та слідкувати за оновленнями про всі зміни вступної кампанії, якщо такі будуть.

Також Фокус писав про скасування ДПА цього року та формати навчання у воєнний час.