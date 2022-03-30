Как пройдет вступительная кампания в вузы в 2022 году

Верховная рада утвердила единоразовое изменение правил поступления в этом году.

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Верховная рада приняла Закон №7132, в котором оговариваются особенности вступительной кампании в этом году. Ввиду военного положения выпускники украинских школ в 2022-м освобождаются от Государственной итоговой аттестации (или ДПА — державна підсумкова атестація). Кроме того, прием на обучение в заведениях профессионального, а также высшего образования на младшего бакалавра, бакалавра и магистра будут проходить в особом порядке, который определяет Министерство образования и науки Украины.

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Это решение принято единоразово, для реализации только в 2022 году. Как отметила на своей фейсбук-странице нардеп Наталия Пипа, "консенсусное решение поддержал весь парламент. Это решение вынужденное, после острых дискуссий с учетом всех обстоятельств". Также нардеп отметила, что возможны изменения в зависимости от ситуации на фронте.

Вступительную кампанию планируют проводить в июле 2022 года. Также рассматривают ее проведение в посольствах и консульствах Украины за рубежом.

О том, как будет проходить вступительная кампания, рассказал Сергей Шкарлет, министр образования и науки Украины, на брифинге 29 марта. По словам министра, главная задача в этом году — привлечь как можно больше студентов в отечественные учебные заведения: "Мы стараемся предупреждать проявления образовательного мародерства, имею в виду "охоту за мозгами" в других странах. Поэтому мы должны всеми способами поощрять наших детей поступать в украинские вузы", — отметил чиновник.

По предварительному плану вступительные экзамены будут проходить следующим образом:

Поступление на младшего бакалавра после 9 и 11 классов

Творческие специальности — в приоритете творческий конкурс.

Другие специальности бюджет — заявление, собеседование и мотивационное письмо от абитуриента.

Другие специальности контракт — заявление и мотивационное письмо от абитуриента.

Поступление на бакалавра в вузы

Творческие специальности — приоритет творческого конкурса

Другие специальности бюджет — заявление, национальный мультипредметный тест и мотивационное письмо от абитуриента

Другие специальности контракт — только заявление и мотивационное письмо от абитуриента.

Поступление на магистра после четырех лет бакалаврата

Магистерские тесты по специальностям "право" и "международное право" — заявление и магистерский трехпредметный тест, который сдают уже несколько лет.

Другие специальности бюджет — заявление, магистерский тест на учебные компетенции и мотивационое письмо от студента.

Другие специальности контракт — заявление и мотивационное письмо от студента.

Как объяснил министр, национальный мультипредметный тест в этом году станет аналогом Внешнего независимого тестирования (ВНО). Тест будет составлен по сокращенной программе и по трем предметам сразу: украинскому языку, математике и истории Украины. "Пока это рабочий вариант, поскольку есть запрос медицинских вузов, для поступления в которые дети усиленно изучали биологию и химию. Сейчас мы рассчитываем весовые компоненты предметов в зависимости от того, куда поступают дети", — отметил Сергей Шкарлет.

Управлением вступительной кампанией в 2022 году, как и прежде, занимается Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО). Чтобы получить возможность сдавать вступительный тест, нынешним выпускникам необходимо создать регистрационную карточку на сайте центра. Центр просит это сделать до 9 апреля и следить за обновлениями обо всех изменениях вступительной кампании, если таковые будут.

Также Фокус писал об отмене ДПА в этом году и форматах обучения в военное время.