У школах "ЛДНР" введуть посаду радника з виховної роботи, — Міносвіти РФ

У Росії хочуть створити "єдиний освітній простір" з окупованими українськими регіонами. Для цього вчителів із захоплених територій планують відправити на "перекваліфікацію".

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У загальноосвітніх школах "ЛДНР" збираються ввести посаду так званого радника з виховної роботи. Про це в Telegram-каналі повідомляє Міністерство освіти Росії.

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Як уточнюється, така посада з'явилася з 1 березня у десяти російських регіонах, тепер програму хочуть розширити на захоплені території Донецької та Луганської областей. В уряді РФ розповідають, що "радник із виховної роботи" має організувати "позанавчальну діяльність" для школярів, а також водити їх у театри та кіно.

"Подивимось, як вестиметься ця робота, і потім обов'язково її розширимо", — уточнили в Міносвіти.

Посада оплачується з федерального бюджету Росії, доплата вчителям таку роботу становить 15 тис. рублів.

Також повідомляється, що з 14 червня стартує програма "перепідготовки та підвищення кваліфікації" для вчителів на окупованих територіях. З нового навчального року до всіх шкіл у захоплених українських регіонах країна-агресор має намір завезти російські підручники.

Як вважають в уряді РФ, це створить "єдиний освітній простір" з окупованими територіями України.

Нагадаємо, університети Росії та Білорусі виключили з Болонського процесу. Болонська система більше не діятиме у країнах через те, що ректори виступили на підтримку повномасштабної війни проти України.

Раніше українська влада мала намір звернутися до урядів країн світу з проханням не визнавати дипломи, видані російськими установами освіти. Відповідний проєкт звернення було внесено до Верховної Ради.