Россия будет учить детей на оккупированном Донбассе "классическому украинскому языку"

Даже для того, чтоб школьники Донецкой и Луганской областей смогли изучать родной язык по учебникам российского Минобразования, им нужно будет получить разрешение педагогов школы.

Минпросвещения России готовит учебник по "классическому украинскому языку" для детей на оккупированных территориях Украины. Об этом сообщает ряд росСМИ с отсылкой на главу Минпросвещения РФ Сергея Кравцова.

Кравцов на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством заявил, что ученики школ, которые находятся на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, смогут изучать украинский язык как родной.

"Для этого разработаны специальные учебные планы, методические материалы, учителя прошли соответствующее повышение квалификации. Готовится учебник классического украинского языка", — сказал глава российского профильного министерства.

Что именно он имел в виду под словосочетанием "классический украинский язык", Кравцов не уточнил.

Заметим, что, несмотря на заверения министра Минобразования РФ в том, что притеснять по языковому принципу учеников не будут, для изучения украинского языка дети должны будут получить разрешение у родителей и учителей.

Напомним, ранее РФ внесла в школьную программу по истории "признание" Кремлем "Л/ДНР". Среди тем курса — "воссоединение" Крыма с Россией", "Общероссийское голосование по поправкам к Конституции" и "Признание" Россией "Л/ДНР".

"Фокус" также писал о том, что с 1 сентября школы оккупированного Мелитополя будут работать по российским стандартам. По словам министра образования РФ Кравцова, у детей не должно возникнуть проблем с обучением на русском языке, так как у русского и украинского "общий языковой корень". При этом он подчеркнул, что школьникам также дадут возможность продолжать обучение на украинском языке.