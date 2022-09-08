Результат опору: у РФ із методичок вчителів прибрали згадки про війну з Україною

Російські вчителі, батьки, школярі та студенти коледжів намагаються чинити опір російській пропаганді війни в Україні. На спеціальних уроках дітям мали цитувати Путіна.

Міністерство освіти Росії оновило методички для вчителів до класних годин "Розмови про важливе". Так, звідти зникли розділи про так звану "спецоперацію в Україні", про що написали на телеграм-каналі Альянс вчителів.

У повідомленні сказано, що це заслуга всіх, хто не мовчав про пропаганду для дітей: незгодних із кремлівським режимом вчителів, батьків, школярів та студентів.

"Міносвіти оновило методички та всі матеріали до уроку "Розмови про важливе" 12 вересня. Звідти прибрали ВСІ згадки України, "спецоперації", "захист російських людей", "не страшно померти за батьківщину" та ін. пропаганду. Це результат величезного внутрішнього опору. ", — сказано у повідомленні.

Як пише російське видання " Медіазона ", у сценаріях до запланованих на 12 вересня уроків "Наша країна — Росія" з 5 по 11 класи зник глава під назвою "Патріотизм і спеціальна операція". У ній вчителі мали цитувати дітям висловлювання президента РФ Володимира Путіна. Крім того, там також згадувалися "роззброєння України" та "захист населення Донбасу". Саме це заявлялося як мету війни з Україною.

Видання " Медуза " пише, що Міносвіти РФ оголошувало про введення у шкільну програму уроків з "Розмовами про важливе" ще влітку. Заявлялося, що дітям таким чином прищеплюватимуть цінності "російського суспільства". Проте згодом з'ясувалося, що російським школярам планували пропагувати війну з Україною. В результаті деякі вчителі закликали батьків, школярів та своїх колег активно бойкотувати заняття з "Розмовами та важливим".

Раніше Фокус писав, що журналісти розповіли, як стали жити москвичі після вторгнення РФ до України. ЗМІ пишуть, що багато рядових москвичів схильні до російської пропаганди. Багато хто впевнений, що США та країни Європи страждають від санкцій і через війну в Україні значно сильніші, ніж сама РФ.