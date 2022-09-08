Результат сопротивления: в РФ из методичек учителей убрали упоминания о войне с Украиной

Российские учителя, родители, школьники и студенты колледжей пытаются сопротивляться российской пропаганде войны в Украине. На специальных уроках детям должны были цитировать Путина.

Министерство образования России обновило методички для учителей к классным часам "Разговоры о важном". Так, оттуда пропали разделы о так называемой "спецоперации на Украине", о чем написали на телеграм-канале Альянс учителей.

В сообщении сказано, что это заслуга всех, кто не молчал о пропаганде для детей: несогласных с кремлевским режимом учителей, родителей, школьников и студентов.

"Минпросвещения обновило методички и все материалы к уроку "Разговоры о важном" 12 сентября. Оттуда убрали ВСЕ упоминания Украины, "спецоперации", "защиту русских людей", "не страшно умереть за родину" и пр. пропаганду. Это результат огромного внутреннего сопротивления", — сказано в сообщении.

Как пишет российские издание "Медиазона", в сценариях к запланированным на 12 сентября урокам "Наша страна — Россия" с 5 по 11 классы исчезла глава под названием "Патриотизм и специальная операция". В ней учителя должны были цитировать детям высказывания президента РФ Владимира Путина. Кроме того, там также упоминались "разоружение Украины" и "защита населения Донбасса". Именно это заявлялось как цели войны с Украиной.

Издание "Медуза" пишет, что Минобразования РФ объявляло о введении в школьную программу уроков с "Разговорами о важном" еще летом. Заявлялось, что детям таким образом будут прививать ценности "российского общества". Однако затем выяснилось, что российским школьникам планировали пропагандировать войну с Украиной. В результате некоторые учителя призвали родителей, школьников и своих коллег активно бойкотировать занятия с "Разговорами и важном".

Ранее Фокус писал, что журналисты рассказали, как стали жить москвичи после вторжения РФ в Украину. СМИ пишут, что многие рядовые москвичи подвержены российской пропаганде. Многие уверены, что США и страны Европы страдают от санкций и из-за войны в Украине куда сильнее, чем сама РФ.