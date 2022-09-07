Ничего не изменилось: журналисты рассказали, как стали жить москвичи после вторжения РФ в Украину

Журналисты пишут, что многие рядовые москвичи подвержены российской пропаганде. Многие уверены, что США и страны Европы страдают от санкций и из-за войны в Украине куда сильнее, чем сама РФ.

Повседневная жизнь москвичей практически не изменилась после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля. Так, у жителей российской столицы есть ресурсы, чтобы поддерживать нормальную жизнь, посещать рестораны и театры, покупать товары в торговых центрах, о чем пишет The New York Times.

В материале сказано, что именно на это и рассчитывает президент РФ Владимир Путин. Он ограждает своих граждан от войны в Украине, не устраивая массовых похорон российских солдат, не объявляя призыв.

Сообщается, что большинство музеев и театров Москвы будут открыты до тех пор, пока их руководство не критикует Кремль. Начался осенний сезон опер, хотя некоторые ожидаемые постановки были отменены, так как их режиссеры бежали из РФ.

Журналисты пишут, что в течение многих лед путинский режим расправлялся с инакомыслящими и протестующими. Однако сейчас выражать свое мнение по поводу войны в Украине вовсе опасно. Ссылаясь на правозащитную организацию "ОВД-Инфо", с 24 февраля в РФ было арестовано почти 16 500 человек. Все они были за держаны за то, что участвовали в протестах против войны в Украине.

Также сообщается, что Путин работает над тем, чтобы милитаризировать российское общество.

Армейские международные игры на полигоне Алабино

Журналисты пообщались с некоторыми зрителями фестиваля, который прошел на полигоне к юго-западу от Москвы (с 13 по 27 августа). Так, многие из них заявили, что считают любую войну плохой, однако поддерживают руководство своей страны. Также были и те, кто почувствовал "силу России", когда увидел оружие, выставленное на фестивале.

Сообщается, что многие москвичи подвержены российской пропаганде. Они уверены, что страны Запада страдают от санкций и войны в Украине куда сильнее, чем РФ.

Ранее Фокус писал, что россиянам станет сложнее получать шенгенские визы уже с 12 сентября. Еврокомиссия утвердила предложения по ограничению визового режима с РФ. Теперь гражданам России придется ждать визы дольше и платить за них больше.