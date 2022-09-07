Нічого не змінилося: журналісти розповіли, як стали жити москвичі після вторгнення РФ в Україну

Журналісти пишуть, що багато рядових москвичів схильні до російської пропаганди. Багато хто впевнений, що США та країни Європи страждають від санкцій і через війну в Україні набагато сильніше, ніж сама РФ.

Повсякденне життя москвичів практично не змінилося після повномасштабного вторгнення Росії до України 24 лютого. Так, мешканці російської столиці мають ресурси, щоб підтримувати нормальне життя, відвідувати ресторани та театри, купувати товари в торгових центрах, про що пише The New York Times.

У матеріалі йдеться, що саме на це і розраховує президент РФ Володимир Путін. Він захищає своїх громадян від війни в Україні, не влаштовуючи масового похорону російських солдатів, не оголошуючи заклик.

Повідомляється, що більшість музеїв та театрів Москви будуть відкриті доти, доки їх керівництво не критикує Кремль. Почався осінній сезон опер, хоча деякі очікувані постановки було скасовано, оскільки їхні режисери втекли з Росії.

Журналісти пишуть, що протягом багатьох лід путінський режим розправлявся з інакодумцями та протестувальниками. Однак зараз висловлювати свою думку щодо війни в Україні зовсім небезпечно. Посилаючись на правозахисну організацію "ОВД-Інфо", з 24 лютого у РФ було заарештовано майже 16 500 осіб. Всі вони були затримані за те, що брали участь у протестах проти війни в Україні.

Також повідомляється, що Путін працює над тим, щоб мілітаризувати російське суспільство.

Армійські міжнародні ігри на полігоні Алабіно

Журналісти поспілкувалися із деякими глядачами фестивалю, який пройшов на полігоні на південний захід від Москви (з 13 по 27 серпня). Так, багато хто з них заявив, що вважає будь-яку війну поганою, проте підтримує керівництво своєї країни. Також були й ті, хто відчув "силу Росії", коли побачив зброю, виставлену на фестивалі.

Повідомляється, що багато москвичів схильні до російської пропаганди. Вони впевнені, що країни Заходу страждають від санкцій та війни в Україні значно сильніше, ніж РФ.

Раніше Фокус писав, що росіянам буде складніше отримувати шенгенські візи вже з 12 вересня. Єврокомісія затвердила пропозиції щодо обмеження візового режиму з РФ. Тепер громадянам Росії доведеться чекати на візи довше і платити за них більше.