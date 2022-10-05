Оккупанты в Крыму заявляют, что на полуостров привезут 5 тысяч детей из Херсонской области

Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов заявил, что на полуострове готовы принять несовершеннолетних украинцев якобы "на оздоровление". Ранее МИД Украины рассказывал, что Россия похищает украинских детей.

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Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов заявил, что на полуостров привезут около пяти тысяч украинских детей из оккупированных районов Херсонской области. Об этом он написал в своем официальном Telegram-канале.

"В ближайшее время ожидаем прибытия в Крым 5000 детей из Херсонской области", –– в частности, рассказал он.

По заявлению Аксенова, несовершеннолетних украинцев на полуостров переместят якобы с целью "оздоровления". Причем все затраты на это должны покрыть из федерального бюджета России.

Как уточнил крымский коллаборант, вопрос перемещения украинских детей он уже обсудил с так называемым "временно исполняющим обязанности губернатора" оккупированной Херсонской области Владимиром Сальдо.

Как Россия похищает украинских детей

23 августа Управление по вопросам семьи и детства Краснодара сообщило, что в России "усыновили" более тысячи украинских детей, вывезенных из оккупированного Мариуполя. Спустя какое-то время информация с официального сайта пропала, однако СМИ уже успели распространить эти данные.

Как уточнялось, малышей распределили по российским семьям в Тюмени, Иркутске, Кемерово и Алтайском крае. Еще 300 детей временно оставили в специализированных учреждениях Краснодарского края.

Аналогичные примеры есть и на других захваченных территориях. Ранее глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказывал, что россияне вывозят из региона несовершеннолетних украинцев.

"Еще 76 детей-сирот вывезено в социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних в РФ, расположенных в Московской области. Сейчас четыре региона россии должны принять их в составе семейных групп", –– прокомментировал глава ОВА.

Министерство иностранных дел Украины, в свою очередь, выступил с заявлением о незаконном усыновлении украинских детей со стороны граждан РФ.

"Такие действия РФ грубо нарушают Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны от 1949 года, предусматривающую обязательство государства-оккупанта не изменять гражданский статус детей, а также Конвенцию ООН о правах ребенка от 1989 года", –– утверждают в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Глава временной следственной комиссии Верховной Рады, занимающийся случаями нарушения прав детей, Павел Сушко говорит, что россияне с начала полномасштабного вторжения вывезли с территории Украины 557 тыс. украинских детей.

Под видом оздоровления Россия вывозила украинских детей и с территории Донбасса, начиная с 2014 года. Агентство ТАСС сообщало, что Елизавета Глинка, известная как "доктор Лиза", под таким предлогом "эвакуировала" с территории захваченных Донецкой и Луганской областей почти 500 детей.

Напомним, российский омбудсмен по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказала об "интеграции" незаконно вывезенных из Мариуполя украинских детей, которых поселили в Подмосковье. По ее словам, их негативное отношение к России "преобразуется в любовь".