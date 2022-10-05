Окупанти у Криму заявляють, що на півострів привезуть 5 тисяч дітей із Херсонської області

Голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив, що на півострові готові прийняти неповнолітніх українців нібито "на оздоровлення". Раніше МЗС України розповідало, що Росія викрадає українських дітей.

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Голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив, що на півострів привезуть близько п'яти тисяч українських дітей із окупованих районів Херсонської області. Про це він написав у своєму офіційному Telegram-каналі.

"Найближчим часом очікуємо прибуття до Криму 5000 дітей з Херсонської області", — зокрема, розповів він.

За заявою Аксьонова, неповнолітніх українців на півострів перемістять нібито з метою оздоровлення. Причому всі витрати на це повинні покрити з федерального бюджету Росії.

Як уточнив кримський колаборант, питання переміщення українських дітей він уже обговорив із так званим "тимчасовим виконувачем обов'язків губернатора" окупованої Херсонської області Володимиром Сальдо.

Як Росія викрадає українських дітей

23 серпня Управління з питань сім'ї та дитинства Краснодара повідомило, що в Росії "усиновили" понад тисячу українських дітей, вивезених із окупованого Маріуполя. Згодом інформація з офіційного сайту зникла, проте ЗМІ вже встигли поширити ці дані.

Як уточнювалося, малюків розподілили по російських сім'ях у Тюмені, Іркутську, Кемерово та Алтайському краї. Ще 300 дітей тимчасово залишили у спеціалізованих установах Краснодарського краю.

Аналогічні приклади є й на інших захоплених територіях. Раніше голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповідав, що росіяни вивозять із регіону неповнолітніх українців.

"Ще 76 дітей-сиріт вивезено до соціально-реабілітаційних центрів для неповнолітніх у РФ, розташованих у Московській області. Зараз чотири регіони Росії повинні прийняти їх у складі сімейних груп", –– прокоментував глава ОВА.

Міністерство закордонних справ України, зі свого боку, виступило із заявою про незаконне усиновлення українських дітей з боку громадян РФ.

"Такі дії РФ грубо порушують Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни від 1949 року, яка передбачає зобов'язання держави-окупанта не змінювати громадянський статус дітей, а також Конвенцію ООН про права дитини від 1989 року", — стверджують в українському зовнішньополітичному відомстві.

Голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, який займається випадками порушення прав дітей, Павло Сушко каже, що росіяни з початку повномасштабного вторгнення вивезли з території України 557 тисяч українських дітей.

Під виглядом оздоровлення Росія вивозила українських дітей та з території Донбасу, починаючи з 2014 року. Агентство ТАСС повідомляло, що Єлизавета Глінка, відома як "лікар Ліза", під таким приводом "евакуювала" з території захоплених Донецької та Луганської областей майже 500 дітей.

Нагадаємо, російська омбудсменка з прав дитини Марія Львова-Бєлова розповіла про "інтеграцію" незаконно вивезених із Маріуполя українських дітей, яких поселили у Підмосков'ї. За її словами, їхнє негативне ставлення до Росії "перетворюється на любов".