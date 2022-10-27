Дитяча омбудвусмен РФ незаконно всиновила українську дитину з Маріуполя

Марія Львова-Бєлова ще у вересні розповіла, що взяла до себе сім'ю хлопчика, вивезеного з окупованого українського міста. За її словами, до РФ перемістили 2 тисячі дітей з українських соціальних установ.

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Уповноважена при президенті РФ з прав дитини Марія Львова-Бєлова незаконно всиновила українську дитину з окупованого Маріуполя Донецької області. Про це росіянка розповіла на пресконференції 26 жовтня, повідомляє пропагандистський телеканал RT.

"Свого сина я побачила, коли евакуювали [евакуацією в РФ називають незаконну депортацію українців з окупованих територій] із Маріуполя групу з 31 дитини", — прокоментувала Львова-Бєлова.

За її словами, всього з окупованих територій України в країну-агресорку вивезли майже дві тисячі українських дітей із притулків та дитячих будинків. Нагадаємо, що не всі діти у соціальних закладах є сиротами. За даними на 2017 рік, 92% дітей в інтернатах мали батьків.

Про те, що вона взяла в сім'ю хлопчика з Маріуполя, дитяча омбудсвумен зізналася ще у вересні. Тоді вона заявляла, що Росія вивезла до Підмосков'я 30 дітей, яких "знайшли у підвалах" окупованого та зруйнованого росіянами міста.

Водночас Львова-Бєлова підтверджувала, що Україна вимагає повернути дітей до рідної країни.

Так, до російських представників звернулася віцепрем'єрка України Ірина Верещук та запросила назад дітей, оскільки в Україні є сім'ї, які готові їх прийняти. Однак російська омбудсвумен заявила, що ніхто з вивезених дітей нібито не схотів повертатися додому.

23 серпня Управління з питань сім'ї та дитинства Краснодара повідомило, що в Росії "усиновили" понад тисячу українських дітей, вивезених з окупованого Маріуполя. Згодом інформація з офіційного сайту зникла, проте ЗМІ встигли поширити ці дані.

5 жовтня голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив, що із захопленої Херсонської області на півострів привезуть близько 5 тисяч дітей. За словами колаборанта, неповнолітніх українців нібито переміщують для "оздоровлення".

22 жовтня видання The New York Times опублікувало нові свідчення про депортацію українських дітей до Росії. Журналісти поговорили з 14-річною дівчинкою Анею, яка зараз мешкає у прийомних батьків у РФ. За її словами, українські волонтери хотіли вивезти її з Маріуполя у бік Запоріжжя, проте на російському блокпості машину розгорнули у бік Донецька.