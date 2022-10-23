Силой и обманом: появились новые свидетельства о депортации украинских детей в РФ, — NYT

Журналисты поговорили с 14-летней девочкой Аней, которая сейчас живет у приемных родителей в РФ. По ее словам, украинские волонтеры хотели вывезти ее из Мариуполя в сторону Запорожья, однако на российском блокпосту машину развернули в сторону Донецка.

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Российские военные принудительно выселяли украинских детей в РФ, где их усыновляли российские семьи и давали российское гражданство. Эта информация свидетельствует о военных преступлениях и геноциде в отношении украинцев, говорится в материале корреспондента The New York Times Эммы Буболы.

Журналистка пишет, что ей удалось поговорить с несколькими детьми из Мариуполя и других городов на Донбассе, которых российские военные насильно вывезли из Украины. Дети рассказали, что их вопреки желанию сажали в автобусы и вывозили на территорию России.

В публикации приводят историю 14-летней девочки Ани, которая сбежала из дома для больных туберкулезом в Мариуполе и сейчас находится в приемной семье под Москвой. Она жила и лечилась от туберкулеза в детском доме на территории лесного городка. Когда от взрывов в здании вылетели окна и двери, дети сбежали в подвал. Аня читала сказки самым маленьким и коротала время за рисованием.

[ + – ] Детей из Мариуполя пытались вывезти на машинах скорой помощи

Позже украинские волонтеры посадили Аню и еще около 20 детей в машину скорой помощи и увезли в сторону Запорожья, однако на российском контрольно-пропускном пункте их завернули и они оказались в Донецке, который по сути стал перевалочным пунктом на пути в Москву.

"Я не хотела уезжать. Но меня никто не спрашивал", — цитирует журналист слова Ани.

По ее словам, она не может связаться теперь с матерью, потому что в спешке забыла блокнот с номером ее телефона, а помнит только первые три цифры.

Бобула пишет, что журналисты NYT неоднократно у украинской девочки интервью, проверяли ключевые детали через ее друзей, фотографии и дневник, в котором она описывала общение с детьми, оказавшимися в такой же ситуации. При этом Аня попросила ничего не говорить ее приемным родителям, поскольку те запрещают ей общаться с посторонними.

Девочка рассказала, как после бомбежек многие пытались вырваться из города, но их перехватывали на блокпостах российские военные сажали в автобусы и отправляли вглубь РФ. Ее рассказы пополняют растущее число свидетельств политики высылки и усыновления, которая направлена на самых уязвимых детей, оказавшихся в самых опасных ситуациях.

[ + – ] По некоторым данным россияне вывезли из Украины более 121 тысяч детей

Журналист отмечает, что насильственное перемещение детей, когда оно направлено на искоренение какой-либо национальной группы, является актом геноцида в соответствии с международным правом, а массовая насильственная миграция детей является потенциальным военным преступлением, независимо от того, были ли они сиротами или нет.

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В то же время в России усыновление украинских детей подается как патриотический акт. На государственном телевидении чиновники на камеру дарят мягкие игрушки вновь прибывшим детям, которых изображают жертвами, спасенными от войны. На самом деле российское правительство использует детей, в том числе больных и осиротевших, как часть пропагандистской кампании, изображающей Россию в качестве милосердного спасителя.

По некоторым данным россияне вывезли из Украины более 121 тысяч детей. В частности, 40 тыс. были из Мариуполя, их отвезли в оккупированный Донецк, а затем в направлении Таганрога. По мнению аналитика издания "Крым SOS" Евгения Ярошенко, насильственный вывоз — это однозначно нарушение прав ребенка, основополагающих прав человека и международного гуманитарного права.

Напомним, известный российский пропагандист и ведущий российского государственного телеканала RT Антон Красовский призвал "топить в Тисине" и "жечь в смерековых хатах" украинских детей. Он считает, что этот метод вполне приемлем, если дети говорят о российской оккупации Украины.