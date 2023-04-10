Платили 2,5 тисячі рублів: у Мелітополі затримали росіянина за допомогу Україні
За інформацією джерел, обвинувачений нібито передавав українській стороні дані про локацію окупантів та цивільних об'єктів на окупованих територіях. Слідство перевірить його причетність до обстрілу міста 29 березня та 2 квітня.
На території окупованої частини Запорізької області було затримано росіянина, якого підозрюють у роботі на розвідку України. Про це повідомляють росЗМІ у понеділок, 10 квітня.
Йдеться про 22-річного громадянина Російської Федерації. "Правоохоронні органи" підозрюють, що він співпрацював із Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України.
Зокрема, затриманого звинувачують у тому, що той нібито передавав українській стороні дані про локацію російських окупантів та цивільних об'єктів у Херсонській та Запорізькій областях. Більше того, слідство перевірить, чи причетний він до обстрілу тимчасово окупованого Мелітополя 29 березня та 2 квітня.
Співробітники "правоохоронних органів" стверджують, що за допомогою Telegram йому було запропоновано вступити до легіону "Свобода Росії" та переїхати до Мелітополя. За кожне завдання він нібито отримував винагороду у вигляді 2,5 тисяч рублів.
"Затриманий у свої 22 роки вже був умовно засуджений за побої та погрози вбивством. За порушення правил умовного покарання його було оголошено в РФ у федеральний розшук і, вже перебуваючи в ньому, став учасником терористичної організації та посібником її куратора", — йдеться у повідомленні.
Якщо провину буде доведено, тоді йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк 20 років, а якщо на той час буде схвалено поправки до Кримінального кодексу РФ, тоді затриманому "світить" довічне ув'язнення.
Нагадаємо, 7 квітня Держдума внесла поправки до КК і тепер росіянам хочуть давати "довічне" за держзраду. Зміни були потрібні, як зазначили у комітеті з безпеки, оскільки Україна нібито несе для Кремля "безпрецедентні загрози".
6 квітня ЗМІ писали, що у РФ мобілізований дезертир погрожував підірвати гранатою військкомат під Москвою. Після погроз у військкоматі чоловік у камуфляжі спробував втекти. Підозрюваного незабаром затримала Росгвардія. При собі мобілізований мав гранати Ф-1.