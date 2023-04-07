Росіянам хочуть давати "довічне" за держзраду: Держдума внесла поправки до КК

За словами голови комітету з безпеки Василя Піскарьова, зміни були необхідні, оскільки Україна нібито несе для Кремля "безпрецедентну загрозу".

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У Державну думу Російської Федерації внесли поправки про довічне покарання за державну зраду. Про це повідомив голова думського комітету з безпеки та протидії корупції Василь Піскарьов у своєму Telegram-каналі 7 квітня.

Комітет з безпеки та протидії корупції підготував зміни до чинного законодавства Російської Федерації. Вони передбачають посилення покарання за статтями Кримінального кодексу, які пов'язані з тероризмом та державною зрадою.

Це необхідно для захисту від "безпрецедентних загроз", з якими нібито зіткнулася Росія з боку України, як зауважив Василь Піскарьов.

Відповідно до чинного Кримінального кодексу Російської Федерації, за держзраду загрожує термін від 12 до 20 років позбавлення волі, проте депутати планують змінити його на довічне.

Які ще зміни чекають на росіян у найближчому майбутньому

теракт (стаття 205.1): максимальний термін за теракт планується збільшити з 15 до 20 років;

акт міжнародного тероризму (стаття 361): мінімальне покарання зросте з 10 до 12 років;

вербування або залучення до терористичної діяльності (стаття 205.1): мінімальне покарання зміниться з 5 до 7 років позбавлення волі;

пошкодження об'єктів транспортної інфраструктури та життєзабезпечення (стаття 281): максимальне покарання зросте з 15 до 20 років.

Найближчим часом Держдума планує переглянути інші статті КК.

"Зазначу, що збільшення порогів покарання, по-перше, передбачає його відбування в установах з особливим режимом ув'язнення, і по-друге, право на умовно-дострокове звільнення у тих, хто засуджений довічно, з'являється не раніше, ніж через 25 років і за умови приблизної поведінки", — заявив Василь Піскарьов.

Нагадаємо, 9 березня Олександр Лукашенко підписав закон про смертну кару за держзраду. Як зазначили у пресслужбі глави Білорусі, відтепер встановлено додатковий захід у вигляді штрафу у розмірі 50 тисяч базових величин за скоєння злочинів.